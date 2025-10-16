Los estudiantes de Medicina de Salamanca festejan San Lucas ataviados con sus mejores disfraces

Los alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca han salido a la calle este jueves para celebrar las tradicionales fiestas en honor a San Lucas. La jornada festiva ha comenzado con una bienvenida, la actuación de un DJ y la elección del novato del año. A continuación, ha tenido lugar el pregón y se ha presentado una versión muy especial de 'Había una vez un circo'.

A las 12:00 horas, se ha celebrado uno de los momentos más esperados del día: el concurso de disfraces. En juego, chupitos gratis, un carnet VIP para una discoteca de Salamanca y un kit sorpresa para las mejores y más originales vestimentas. Muchos de los participantes han apostado por personajes de series y películas como 'Los Simpson', 'Avatar' y 'El Mago de Oz'.

A las 12:30 horas, los estudiantes, al ritmo de una charanga, han puesto rumbo al centro de la ciudad, donde continuarán de fiesta durante, al menos, la tarde de este jueves.