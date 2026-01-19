Estudiantes de la ESO de Salamanca, Ávila y Zamora participan en la fase local de la Olimpiada Matemática

El pasado viernes, el distrito universitario de la Universidad de Salamanca (USAL) se convirtió en el epicentro del ingenio lógico con la celebración de la fase local de la Olimpiada Matemática. La jornada contó con la participación de 122 estudiantes procedentes de 39 centros de educación secundaria de las provincias de Ávila, Salamanca y Zamora.

Aunque la competición está diseñada principalmente para alumnos de Bachillerato, la edición de este año volvió a contar con jóvenes talentos de 3º y 4º de la ESO que, gracias a sus aptitudes especiales para las matemáticas, se sumaron al reto.

La implicación de los centros educativos ha sido fundamental para el éxito de esta convocatoria. Entre los centros que mayor número de alumnos aportaron, destacan:

Ávila: IES Isabel de Castilla (capital) e IES Sierra del Valle (La Adrada).

Salamanca: Colegio Amor de Dios (capital) y el Colegio Seminario San Jerónimo (Alba de Tormes).

Zamora: IES Universidad Laboral.

Uno de los datos más celebrados de esta edición es el consolidado crecimiento de la presencia de alumnas en la competición. Según José Ignacio Iglesias Curto, delegado local de la Olimpiada y profesor de la USAL, la participación femenina ha superado ya el 40%, una cifra que refleja un cambio de tendencia positivo en las disciplinas STEM.

Para llegar a esta fase, los concursantes tuvieron que superar una criba previa el pasado 18 de diciembre, de la cual resultaron clasificados 57 estudiantes (7 de Ávila, 42 de Salamanca y 8 de Zamora).

La prueba definitiva consistió en una intensa sesión de más de cuatro horas y media dedicada a la resolución de complejos problemas matemáticos. Al igual que en el curso anterior, la evaluación se realizó de forma simultánea en las tres sedes universitarias de cada ciudad, garantizando la igualdad de condiciones para todos los participantes.