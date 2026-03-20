Estudiantes de la Universidad de Salamanca podrán realizar prácticas en el Ejército del Aire y del Espacio

La Universidad de Salamanca y el Ministerio de Defensa han suscrito un convenio para la realización de prácticas conjuntas de manera tuteladas en cualquiera de las unidades, centros u organismos del Ejército del Aire y del Espacio.

Publicado ya en el Boletín Oficial del Estado, tiene como fin primero promover y desarrollar la cultura de la defensa en la sociedad española para así identificar la historia de España.

De este modo, se promueve la cooperación académica, técnica, científica, cultural y la realización de periodos de prácticas tuteladas por parte de los alumnos que estén matriculados en la Universidad de Salamanca, tanto en los cursos de grado como en los posgrados.

La duración de las prácticas será de uno a tres meses, aunque podría modificarse en función de las necesidades. Las enseñanzas que se adquieran serán estipuladas por los intereses de la UCO. Por otro lado, tanto el alojamiento como la manutención de los alumnos correrán a cargo del propio alumno.

Por otro lado, en el propio BOE han dejado expuesto que los alumnos podrán tener acceso a las instalaciones militares, exceptuando las zonas prohibidas, así como respetar y cumplir con las normas específicas que se estipule en todo momento.

Todas las características del convenio se pueden consultar en el siguiente documento: