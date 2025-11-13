Los estudiantes de Ciencias de la USAL disfrutan de unas fiestas de San Alberto pasadas por agua

Las celebraciones de San Alberto, patrón de las facultades de Ciencias y Química de la Universidad de Salamanca (USAL), han comenzado este jueves marcadas por la lluvia. La climatología adversa ha obligado a suspender la charanga que estaba prevista para las 12:30 horas.

A pesar del contratiempo musical, los estudiantes han mantenido el espíritu festivo y han iniciado su recorrido desde la Facultad de Biología a la zona de Ciencias, para dirigirse posteriormente a la Gran Vía.

Las calles de Salamanca se han llenado así de grupos de alumnos disfrazados de personajes icónicos del cine y la animación, con muchas referencias a películas populares como Shrek, Toy Story y Blancanieves.