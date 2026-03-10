Dos estudiantes de la USAL reconocidos por sus trabajos sobre deslegitimación del terrorismo

La Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León ha reconocido los trabajos académicos de dos estudiantes de la Universidad de Salamanca por su apuesta poa la deslegitimación del terrorismo.

En un acto conmemorativo por el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, el consejero de la Presidencia de La Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, ha aprovechado la ocasión para hacer entregar de los premios contra la deslegitimación del terrorismo.

Entre los ganadores, como ya se ha mencionado, se encuentran dos estudiantes de la USAL. En la categoría de Trabajo de Fin de Máster, María Isabel Merino Díaz, ha sido reconocida por su propuesta ‘La prescripción del delito en casos de terrorismo y su impacto en la posición de la víctima’. Por su parte, Edgar Castro Lasso, ha obtenido el galardón en la categoría de Tesis Doctoral, gracias a su investigación: ‘Los procesos negociadores de paz en Colombia’.

Tal y como reconoce la Junta, estos reconocimientos ponen en valor el papel de las universidades y de la investigación académica en la comprensión del fenómeno terrorista.