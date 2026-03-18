Un estudio coordinado por la USAL abre la puerta a una medicina más personalizada en el entorno de la UCI

Cuando un paciente con COVID-19 necesitaba ventilación mecánica invasiva, ¿el virus continuaba replicándose activamente en el pulmón o el daño respiratorio era consecuencia de la respuesta inflamatoria? Un estudio coordinado por Jesús F. Bermejo-Martín, profesor de la Universidad de Salamanca y miembro del IBSAL, da respuesta a la incógnita: el 60% de los pacientes críticos presentan virus vivo en el pulmón en el momento de la intubación.

El trabajo ha incluido a 159 pacientes críticos ingresados en la UCI del Hospital Universitario de Jerez. Todos ellos se dividen en dos perfiles claramente diferenciados en el momento de inicio de la ventilación mecánica invasiva: los que progresan rápidamente desde el inicio de los síntomas hasta el fallo respiratorio y los que lo hacen más lentamente y llegan más tardíamente a la ventilación mecánica. Los primeros presentan altas cargas de virus vivo en el pulmón, mientras que en los segundos es baja y no detectable mediante cultivo.

"Esta diferenciación tiene profundas implicaciones para el diseño de futuros ensayos clínicos con antivirales. Los resultados sugieren que no todos los pacientes críticos se beneficiarían por igual de estos tratamientos y que la estratificación basada en la presencia de virus viable podría ser clave para optimizar su administración", ha explicado el profesor del Departamento de Medicina de la USAL.

El estudio facilita la selección de los pacientes críticos que podrían beneficiarse de tratamiento antiviral y abre la puerta a una medicina más personalizada en el entorno de la UCI. También tendrá implicaciones más allá de la COVID-19. "Podría aplicarse a otras infecciones víricas respiratorias graves, como la gripe estacional o pandémica, así como a futuras amenazas emergentes", ha añadido Ferrán Barbé, cocoordinador del proyecto e investigador del CIBERES en el Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida).