La exalumna de la Universidad de Salamanca Carmen Muñoz González, nueva directora de Contraterrorismo de INTERPOL

Carmen Muñoz González, licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Salamanca, ha sido nombrada por la Secretaria General de INTERPOL como nueva directora de Contraterrorismo de la Organización Internacional de Policía Criminal.

La comisaria presentó su candidatura el pasado año y fue seleccionada en diciembre. Sus conocimientos en el área de la lucha contra el terrorismo y su experiencia como jefa de la OCN INTERPOL Madrid han sido decisivos para su desingación.

Carmen Muñoz ocupará su puesto a principios de marzo y tendrá la responsabilidad de liderar, desarrollar y coordinar el personal y los recursos de la dirección para satisfacer las necesidades operativas de los 196 países miembros, que pasan por desmantelar redes terroristas, asegurar la seguridad marítima y hacer frente a las amenazas NRBQ.

Tres décadas de trayectoria policial

La nueva directora de Contraterrorismo ingresó en la Escuela Nacional de Policía en 1996. Ascendió a comisaria en 2017, a jefa de la OCN INTERPOL Madrid en 2020 y a comisaria principal cinco años más tarde. Durante toda su trayectoria se ha desempeñado especialmente en el ámbito antiterrorista y de cooperación internacional, pero también en Extranjería y Fronteras.

Ha sido distinguida en tres ocasiones con la Cruz al Mérito Policial con distintivo Blanco, así como con otras condecoraciones nacionales e internacionales.