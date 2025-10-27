Exigen a la USAL cumplir el acuerdo de jubilación sin esperar un informe 'no vinculante'

El Personal Técnico, de Gestión, Administración y Servicios (PTGAS) funcionario de la Universidad de Salamanca (USAL) se ha concentrado en la mañana de este lunes en el Patio de Escuelas.

La movilización ha tenido como objetivo exigir al Rectorado que apruebe el Reglamento de aplicación de los premios de jubilación, un texto que se ha acordado en la Mesa de Negociación.

El origen del conflicto se ha situado en el mes de febrero, cuando la Gerencia ha decidido suspender cautelarmente el premio de jubilación. La polémica se ha hecho pública en la Mesa de Negociación del 29 de abril, cuando los sindicatos se han negado a aprobar la Acción Social sin garantías. El Rectorado ha propuesto firmar un acuerdo para desbloquear la convocatoria de Acción Social de 2025.

Las partes han firmado allí un compromiso claro: el Rector ha garantizado mantener el derecho del PTGAS funcionario a percibir el premio de jubilación con las mismas condiciones y cuantías que en 2024, con efectos desde el 1 de enero de 2025. Los sindicatos, por su parte, han desbloqueado la Acción Social. Además, se han comprometido a estudiar y aprobar el desarrollo normativo en un plazo máximo de tres meses.

Los sindicatos han cumplido su parte y han aprobado el Plan de Acción Social. Meses después, han acordado el contenido del Reglamento en la Mesa de Negociación. Sin embargo, han denunciado que el Rector no ha cumplido su compromiso, ya que no ha incluido la aprobación del Reglamento en el orden del día del Consejo de Gobierno de septiembre ni en el que se ha celebrado esta mañana.

El Rectorado ha argumentado que necesita un informe de la Abogacía del Estado para confirmar la legalidad, un informe que ha pedido la Gerencia en abril y que aún no ha llegado. El PTGAS ha rechazado esta condición, señalando que el informe no es preceptivo ni vinculante (según el Real Decreto 649/2023) y que el acuerdo firmado no ha recogido tal requisito. Han insistido en la legalidad del Reglamento, que se ampara en el artículo 57.3 de la Ley de Función Pública de Castilla y León.

Los representantes han alertado que la situación ha afectado a numerosos compañeros que se han jubilado desde principios de año sin recibir el premio correspondiente. Han afirmado que el "informe que nunca llega" se ha convertido en la excusa para mantener la suspensión cautelar y, por ello, han decidido concentrarse para exigir la resolución inmediata y el cumplimiento sin condiciones del acuerdo alcanzado.