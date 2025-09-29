Éxito rotundo en la Noche Europea de los Investigadores: la USAL convierte el Barrio del Oeste en un gran laboratorio al aire libre

La Noche Europea de los Investigadores desborda el barrio del Oeste y reúne a 8.000 personas

La Universidad de Salamanca (USAL) se consolidó el pasado viernes 26 de septiembre como un referente de la divulgación científica con una Noche Europea de los Investigadores que desbordó el Barrio del Oeste. Un total de 8.000 personas se dieron cita en las calles, que se transformaron en un gran laboratorio festivo y al aire libre.

Más de 240 investigadores y divulgadores de la institución salmantina compartieron su trabajo, reflejando el compromiso de la USAL con la cultura científica y la transferencia de conocimiento. Esta iniciativa, que comenzó de forma modesta, se ha convertido hoy en un acontecimiento de referencia para la ciudad y la región.

Ciencia festiva e interactiva para todas las edades

La programación incluyó una gran diversidad de propuestas que acercaron la investigación a públicos de todas las edades. Los asistentes pudieron disfrutar de talleres interactivos, demostraciones y juegos científicos que abarcaron prácticamente todas las disciplinas del conocimiento.

La oferta fue extraordinariamente variada: desde explorar fascinantes fenómenos de la luz y la materia, hasta participar en juegos de matemáticas y observar sedimentos y microfósiles al microscopio. Las actividades cubrieron áreas como biología, lingüística, geología, medicina, física, química, sociología, neurociencia y biotecnología, todas ellas con una acogida masiva.

Como novedad, esta edición contó con la participación de grupos de transferencia de conocimiento que mostraron cómo la investigación de la Universidad se traduce en innovación con impacto social y económico, reforzando la conexión entre ciencia y sociedad.

La Noche Europea de los Investigadores es organizada por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) de la USAL, que, con el apoyo de la Asociación de Vecinos ZOES y la Junta de Castilla y León (Plan TCUE), ha logrado consolidar esta celebración como una auténtica fiesta de la ciencia en el inicio del curso académico.