Éxito solidario en la UPSA gracias a la donación a Proyecto Hombre Salamanca tras el UPSAFest

La Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) ha formalizado su compromiso social con la entrega de los fondos recaudados durante la venta del "bocadillo solidario" en el reciente UPSAFest, la jornada de bienvenida para estudiantes. El Rector de la UPSA, Santiago García-Jalón de la Lama, hizo entrega de la donación a Manuel Muiños, representante de Proyecto Hombre Salamanca. La recaudación se destinará a apoyar la crucial labor de esta organización, que ofrece una solución global a la drogadicción y la marginación en la provincia.

El "bocadillo solidario" fue un elemento central de la jornada de acogida y se llevó a cabo gracias a una destacada colaboración. Varias instituciones y empresas agroalimentarias donaron sus productos para la elaboración de los bocadillos: Quesería La Antigua de Fuentesaúco, Jamones Blázquez, Aramark y Coca Cola. Los colegiales voluntarios del Colegio Mayor Nuestra Señora de Guadalupe se encargaron del montaje y la venta de los bocadillos. Los asistentes pudieron adquirir un bocadillo de chorizo, salchichón o queso, junto con un refresco o agua, por un precio simbólico de 3 €.

Proyecto Hombre Salamanca forma parte de la Asociación Proyecto Hombre, una red que nació en España en la década de los 80 como una respuesta no gubernamental a la creciente alarma social y sanitaria provocada por las drogodependencias. La Asociación se constituyó en 1989 para garantizar una filosofía y metodología comunes a todos sus centros. Actualmente, Proyecto Hombre Salamanca ofrece una amplia gama de servicios, que incluyen evaluación, orientación, programas de comunidad terapéutica, reinserción sociolaboral y atención a familias, entre otros. La donación de la UPSA subraya el papel activo de la universidad en el apoyo a entidades que luchan por la inclusión y la salud social en la comunidad salmantina.