Éxito total en las III Olimpiadas sobre la Unión Europea celebradas en la USAL

Los organizadores han calificado de "éxito total" la fase autonómica de las III Olimpiadas sobre la Unión Europea celebradas en la Universidad de Salamanca.

Esta actividad, organizada por la asociación Equipo Europa en colaboración con la red de Centros Europe Direct de Castilla y León y financiado por la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León, ha contado con la participación de 60 estudiantes procedentes de 12 centros educativos de 8 de las 9 provincias de la Comunidad y, refieren, "se intentará que en próximas ediciones participen centros de todas las provincias".

La jornada, celebrada en el seno de la USAL, ha puesto en alza el interés que tienen los jóvenes no solo por conocer el funcionamiento de las instituciones europeas, sino también por reflexionar sobre el papel que desempeña España en el proyecto europeo. Todo ello, enmarcado en el 40º aniversario de su adhesión a la Unión Europea.

En lo que a la representación salmantina respecta, esta corrió a cargo del Colegio Maristas Champagnat, cuyos estudiantes fueron partícipes de una simulación parlamentaria que les ha permitido conocer en primera persona cómo se desarrolla el proceso legislativo europeo.