Expertos internacionales se dan cita en la Universidad Pontificia de Salamanca para analizar la comunicación interna en instituciones católicas

La Universidad Pontificia de Salamanca acoge hasta el 14 de noviembre un congreso internacional que versará sobre la comunicación Interna en instituciones católicas y pontificias, y así hablar bajo el subtítulo de los “límites y desafíos”. Una propuesta que pone la UPSA en el foco internacional y en el que expertos de más de una decena de países llegan a la capital del Tormes para debatir sobre esta propuesta.

Los profesionales han llegado a Salamanca proceden de países como Alemania, Italia, Ucrania, Polonia, Angola, Perú, Argentina, Papúa Nueva Guinea, Líbano, Eslovaquia y República Dominicana, entre los que se encuentran rectores, vicerrectores, directores de gabinetes universitario y todo tipo de profesionales de la comunicación.

Congreso Internacional Comunicación Interna UPSA

El propio Rector Magnífico de la Universidad Pontificia de Salamanca, en la inauguración de este congreso que plantea debatir sobre todo que pueda llegar a surgir en cuanto a comunicación interna católica, ha dejado claro que “significa tejer vínculos de servicio, además de favorecer que cada persona y personas técnico de administración se sienta en una misión común que trasciende lo individual".

Congreso Internacional Comunicación Interna UPSA

Desde las 16:00 horas, se ha ido dando la bienvenida a las autoridades para más tarde realizar la presentación del congreso que ha situado a Salamanca en el foco internacional. Primeramente, el doctor Paolo Ruffini, prefecto del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, y encargado de la comunicación papal, ha expuesto ante los asistentes que "vivimos una época confusa en la que corremos el riesgo de que la arbitrariedad se interponga a la libertad, o la comunicación ignorante sobre la sabía", indicando claramente el camino social que recorre cada ser humano. Además, también ha destacado que "el estudio es el instrumento de cambio individual y colectivo", al encontrarse en un lugar en el que el saber ocupa el máximo escalafón y donde las palabras tienen que seguir guiando el camino de la moral y la ética.

Por otro lado, también ha mandado un mensaje conciso, el de "no rendirse ante las adversidades", lo que se puede aplicar perfectamente a la comunicación interna católica, clave para "sumar amplitud de miras", además de poner en especial relevancia que "ocasiones como está contribuyen a pensar que siempre hay algo que sirve para construir la historia de la que formamos parte". Del mismo modo, en cuanto al propio congreso y la importancia del mismo, ha declarado que "la comunicación se convierte en cultura y está constribuye a plasmar el mundo y la cultura del mundo". La Inteligencia Artificial se desarrolla rápidamente, ante lo que Ruffini no ha dudado un solo segundo exponiendo que "se puede utilizar bien o mal, pero lo inteligente une la razón y el corazón. Cómo lo usamos y como utilizamos la IA, además de como debemos utilizarla, se tiene que tener en cuenta bajo el abanico de la moral en este aspecto".

Congreso Internacional Comunicación Interna UPSA

Después, François Mabille, secretario general de la Federación Internacional de Universidades Católicas, también ha tendido unas palabras a los asistentes en esta temática: “La comunicación no se reduce a una serie de herramientas, sino que es una forma de gobernanza entendiendo que todos tienen que participar con responsabilidad común”. Ante los nuevos métodos existentes en cuanto a la comunicación, también ha expuesto que "esto es hacer realidad la verdad relacionada con el ser humano. Este congreso nos invita a reflexionar sobre nuestras prácticas y nuestros medios, sabiendo que desde los correos hasta las redes sociales no son suficientes sino hay una cultura compartida".

Congreso Internacional Comunicación Interna UPSA

Más tarde, el secretario del Dicasterio para la Cultura y la Educación de la Santa Sede, Paul Desmond Tighe, ha explicado que este tipo de eventos tienen que servir para “reflexionsr sobre la identidad propia en una era dominada por la IA”. Por otro lado también ha recordado la importancia de la religión católica, donde "ofrecen un papel único que preparan a los estudiantes para cumplir sus objetivos confirmando valores y empoderando a los estudiantes para así ser ciudadanos que impacten positivamente en el mundo". Asimismo, ha indicado que "se están creando programas especializados, pero se requiere que sean interdisciplinarios para que implementen la filosofía en el curriculum y asi priorizar los estudios de ética".

Congreso Internacional Comunicación Interna UPSA

Durante este miércoles, 12 de noviembre, el congreso ha continuado a las 17:15 horas con una conferencia sobre las universidades católicas en la era de la inteligencia artificial a cargo de Paul Desmond Tighe, para más tarde, a las 18:00 horas, finalizar con otra de Juan Manuel Mora, vicerrector de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, sobre Comunicación interna y gobernanza organizacional.