La exposición 'Mujeres que lideran el cambio' ya se puede visitar en la Facultad de Educación de la UPSA

La Facultad de Educación de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) se convertirá, a partir de este miércoles, en el escenario de la exposición 'Mujeres que lideran el cambio'. La muestra, organizada por la ONGD SED (Solidaridad, Educación, Desarrollo), estará disponible al público desde el 24 de septiembre hasta el 7 de octubre.

El proyecto tiene como objetivo principal dar a conocer el trabajo de comunidades rurales en el municipio salvadoreño de Chiltiupán. La exposición destaca el rol de 50 mujeres y sus familias, quienes participan activamente en un programa de fortalecimiento de capacidades, producción agroecológica y empoderamiento, con el fin de defender sus derechos.

La iniciativa es el resultado de un proyecto ejecutado por la ONGD SED, en colaboración con la organización local CORDES de El Salvador y con la financiación de la Junta de Castilla y León.

La inauguración oficial de la exposición tendrá lugar a las 10:00 horas en la Facultad de Educación (Campus Champagnat). Al evento asistirán el coordinador de SED, Daniel de la Torre; el decano de la Facultad, Raimundo Castaño; y el director del IEM, Fernando González.

Esta exposición es una oportunidad para que la comunidad salmantina conozca de cerca las historias de resiliencia y empoderamiento de estas mujeres, resaltando el valor de la cooperación internacional en la lucha por la igualdad y el desarrollo sostenible.