La exposición de la Universidad de Salamanca que pone en valor el cine, los tebeos y la literatura desde Homero a Howard Hawks

La Universidad de Salamanca inaugura una exposición que explora el universo pop y clásico de Luis Alberto de Cuenca

La Universidad de Salamanca ha presentado la exposición “De Homero a Howard Hawks. Cine, tebeos y literatura en la obra poética de Luis Alberto de Cuenca”, una muestra que ofrece un recorrido cultural por la identidad del autor que forjó un legado en torno a la lírica española contemporánea.

La exposición estará abierta hasta el 25 de marzo, proponiendo un diálogo entre literatura universal y cultura de masas. Para ello, se han expuesto un conjunto de materiales procedentes de la Universidad de Salamanca y del fondo privado de David García, utilizando carteles de películas, cómics originales y otras piezas de figuras como Homero, Tintín, Humphrey Bogart o la Princesa Leia.

Luis Alberto de Cuenca, galardonado con el XXXIV Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana ha sido definido durante la presentación de la exposición como "un escritor humanista" que “ha conciliado sus facetas de filólogo, cinéfilo y bibliófilo”, reflejando así la pluralidad mediante los fragmentos de texto del XVI de Virgilio o crónicas del siglo XV con el mito de Drácula.

El 24 de marzo, día anterior a la clausura de la exposición, se realizará un encuentro literario bajo el título de “Héroes, superhéroes y dinosaurios”, donde se comentará la obra de Luis Alberto de Cuenca.