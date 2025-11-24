La fachada de la Universidad de Salamanca se ilumina por el 25N: “Contra el maltrato, ni un paso atrás”

La Universidad de Salamanca, como todos los años, ha vuelto a iluminar su fachada de morado para conmemorar el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, una jornada marcada en la agenda de la USAL, con su fiel compromiso de eliminar esta lacra social.

De este modo, desde que caía la noche en el municipio salmantino, se ha iluminado la fachada del patio de las Escuelas Mayores, además de leerse un manifiesto en el que se han unido fuerzas contra el maltrato y cualquier tipo de violencia contra la mujer.

Asimismo, cabe destacar que este día sirve para no olvidar a todas las víctimas que sufren en silencio la agresiones machistas, sea cual sea el ámbito de las mismas, desde lo físico, a lo psicológico o incluso lo económico.

Además, con este tipo de actos, desde la Universidad de Salamanca se tiene claro el mensaje a transmitir, el de dar apoyo en todo momento a cualquier mujer que lo solicite.

Durante la lectura se destacó que “preocupa especialmente la creciente visibilidad de sectores sociales que cuestionan los avances en pro de la igualdad y la difusión de discursos negacionistas promovidos por algunos sectores políticos que cuestionan la existencia misma de las violencias de género”. Según el Informe Juventud en España 2024 que ha estado presente en la lectura, se observa “un preocupante descenso en el apoyo al feminismo y a la igualdad de género entre la población joven (15-29 años). La percepción de la violencia de género como uno de los problemas sociales más relevantes también ha experimentado un descenso significativo entre la juventud”.

Por otro lado, una de las preocupaciones de las unidades de Igualdad de las universidades españolas es “la violencia digital, que se ha expandido y normalizado entre la juventud universitaria. Estamos ante un momento de transformación social muy profunda, con una irrupción y mal uso de la tecnología en algunos casos, que ha hecho aflorar las mismas violencias sistémicas existentes en la sociedad, pero desde hace un tiempo, dentro del mundo digital. El anonimato y la falta de desconexión temporal (las violencias pueden producirse a lo largo de las 24 horas del día, repetidamente), provocan una violencia extrema hacia las personas que sufren este tipo de agresiones sexistas”.