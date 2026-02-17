La Facultad de Bellas Artes y la Oficina Verde de la USAL ponen en marcha la campaña de promoción de moda sostenible Entretelas

La Facultad de Bellas Artes y la Oficina Verde de la Universidad de Salamanca, en colaboración con la cooperativa de iniciativa social Porsiete impulsan la campaña Entretelas. Una iniciativa que pretende reivindicar la moda sostenible, frente a la tendencia Fast Fashion o `moda rápida´, un modelo de negocio que produce prendas masivamente, a bajo coste y en ciclos cortos de tiempo.

En la presentación, estuvieron presentes la vicerrectora de cultura, Matilde Olarte, los profesores de la Facultad de Bellas Artes, Aquilino González Barrio y Juan Sebastián González Rodríguez, y la coordinadora de comunicación de la Oficina Verde de la USAL, Mar Marcos.

Durante ese acto, también se ha lanzado una actividad para que los estudiantes presenten un proyecto artístico en el que la moda sostenible sea la protagonista. Estará dirigida por los profesores Aquilino González Barrio y Juan Sebastián González Rodríguez. En ella intervendrán más de un centenar de estudiantes de grado del primer ciclo de Bellas Artes de la USAL, que diseñarán y elaborarán, en grupo, una obra con ropa de segunda mano, recogida en los contenedores de color violeta de la ciudad, que son gestionados por Porsiete.

La entrega de obras será el 5 de mayo y posteriormente se llevará a cabo una exposición que se inaugurará el 5 de junio, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente. Ese mismo día también se llevará a cabo una performance, dirigida por los dos profesores de la Facultad de Bellas Artes, con la colaboración de los estudiantes.

Fomento de la reutilización de las prendas

Entretelas pretende hacer hincapié en los impactos que tienen los residuos textiles en nuestro entorno. La industria textil es responsable de aproximadamente el 10 % de las emisiones mundiales de carbono, más que todos los vuelos internacionales y el transporte marítimo combinados. El sector de la ropa de segunda mano reduce su impacto fomentando la reutilización de las prendas, alargando su vida útil y reduciendo la demanda de nuevos productos textiles. Con medidas de reciclaje y reutilización, se estima que cada kilogramo de ropa que no se tira puede ahorrar hasta 25 kg de CO2.

Al alargar la vida útil de una prenda (especialmente si se duplica su uso de 7 a 14 meses), las emisiones de gases de efecto invernadero de esa prenda pueden reducirse hasta en un 44 %. La clave está en evitar la producción de una prenda nueva, que es donde ocurre el mayor gasto de energía y agua.

¿Cuánta ropa acaba en la basura?

Se calcula que en España el volumen de residuos textiles es del orden de 900.000 toneladas/año, lo que supone 19 kg por habitante y año.

En Europa, el consumo de textiles tiene un impacto ambiental considerable. En 2020, las compras de textiles en la Unión Europea produjeron alrededor de 270 kilos de emisiones de CO₂ por persona, sumando un total de 121 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero.

Según un estudio sobre residuos municipales elaborado y publicado por la Fundación para la Economía Circular en octubre de 2020, se estima que la generación de residuo textil en 2017 fue de más de un millón de toneladas, lo que supone unos 23 kg por habitante al año.

Gestión de residuos textiles

Porsiete cooperativa de iniciativa social sin ánimo de lucro y centro especial de empleo, es el gestor del residuo de ropa, textil y calzado autorizado por la Junta de Castilla y León en Salamanca desde el año 2011.

Esta cooperativa recoge, almacena y prepara para la reutilización, con el objetivo de recuperar toda la ropa posible, que desde el mes de octubre de 2025 pone a la venta en su tienda con el objetivo de crear empleo y cuidar el medio ambiente. Porsiete como gestor autorizado cumple y garantiza la trazabilidad del residuo.

A lo largo de estos quince años de trabajo han gestionado 6.852.000 kg de residuo de ropa, textil y calzado. Una media de 670.100 kg al año, que supone que cada ciudadano tira al contenedor violeta 4,55 kg al año. Estas cifras suponen una reducción de residuos textiles evitando que estos terminen en vertederos o en el entorno natural.