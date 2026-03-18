La Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales organiza sus primeras Jornadas de Oportunidades Laborales en el sector medioambiental

La Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales de la Universidad de Salamanca organiza este viernes 20 de marzo sus primeras Jornadas de Orientación Laboral de Ciencias Enfocadas al Medio Ambiente 2026, un evento dirigido a estudiantes de titulaciones relacionadas con el medio ambiente y la biología, así como a todos los interesados en conocer las oportunidades profesionales que ofrece este sector en expansión.

Se trata de una iniciativa que reunirá a diversos representantes de empresas e instituciones de España y Portugal para mostrar las diferentes salidas laborales en un ámbito de creciente importancia, especialmente en provincias como Salamanca, donde el entorno rural sigue siendo un motor clave de la economía local.

Esta jornada tiene como objetivo informar a los estudiantes sobre esas opciones profesionales, así como guiarles, pero también para favorecer un futuro contacto con profesores y empresas.

La mayoría de las presentaciones contará con la participación de egresados de Ciencias Ambientales de la Universidad de Salamanca, quienes esperan ser un ejemplo motivacional para los futuros trabajadores.

La jornada se enmarca en el Proyecto de Innovación Docente “Actividades de Innovación Docente Integradora” (PID 2025/256), concedido por la Universidad de Salamanca y coordinado por el Profesor Titular Paulo Augusto. Este proyecto involucra a más de 20 profesores y 14 asignaturas y ha desarrollado experiencias integradoras en distintas localizaciones, como Oporto, Ledesma o Bemposta, permitiendo que los estudiantes conecten los contenidos de diversas asignaturas aplicándolos de forma conjunta sobre desafíos reales en el terreno.

La jornada se celebrará en el Salón de Actos y el Aula 3.2 de la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales de la USAL, y estará abierta a todos los públicos, aunque está especialmente destinada a estudiantes de grados y másteres relacionados con el medio ambiente, la biología o la biotecnología.

Todos los participantes que asistan a la totalidad del evento podrán solicitar un certificado de asistencia.

La organización está a cargo de los profesores del PID, junto con antiguos alumnos del Grado en Ciencias Ambientales, como Álvaro Rodríguez García y Tamara Sánchez Gómez, y estudiantes actuales del mismo grado, como Sofía Santos Fernández y Lucía Guadalupe Elena.