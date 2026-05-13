La facultad de Ciencias de la Empresa se une al programa de movilidad de la Universdad Pontificia de Salamanca

La Facultad de Ciencias del Seguro, Jurídicas y de la Empresa de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), en colaboración con el Servicio de Movilidad y Cooperación Internacional y el apoyo de la Unión Europea, celebra durante esta semana la fase presencial del Blended Intensive Programme (BIP) Erasmus + ‘Foreign Policy and Business Strategies in Contemporary Geopolitics’, centrado en la política exterior y estrategias empresariales en la geopolítica contemporánea.

Las sesiones comenzaron el pasado lunes con la conferencia de inauguración a cargo del profesor Bruno Macciotta y se desarrollarán hasta el viernes, día 15 de mayo, en diferentes formatos. Esta fase presencial, coincidiendo con la del Blended Intensive Programme (BIP) Erasmus + ‘Multimodality and Multiliteracy in STEAM Education’ de la Facultad de Educación, que también comenzó el lunes 15 de mayo, contemplan mesas redondas, grupos de trabajo, presentaciones grupales y workshops. En este caso, la temática se centra en la actualidad social, empresarial y geopolítica.

La iniciativa acoge en esta edición a un grupo de 33 personas, en el que se dan cita estudiantes de grado, posgrado y profesores procedentes de universidades como Metropolia University of Applied Sciences (Finlandia),Instituto Politécnico Leiria (Portugal), University of Thessaly (Grecia), Varna University of Management (Bulgaria), Prague University of Economics and Business (República Checa), Western Norway University of Applied Sciences (Noruega), 1 Decembrie 1918 University of Alba Iulia (Rumanía) y UCLL (Bélgica), además de dos alumnas del grado en Relaciones Internacionales de la UPSA.

Como es habitual en este tipo de acciones, el BIP Erasmus+ ‘Foreign Policy and Business Strategies in Contemporary Geopolitics’ se lleva a cabo en dos fases: una virtual y otra presencial. La primera, tuvo lugar del 13 al 17 de abril con diferentes actividades de grupo, conferencias online y elaboración de materiales complementarios sobre la temática del encuentro. La segunda, presencial, es la que acoge la Sede central de la Universidad a lo largo de esta semana y en la que se están analizando las citadas diferentes temáticas vinculadas con la actualidad social, empresarial y geopolítica.