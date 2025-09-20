La Facultad de Farmacia celebra su 50 aniversario con más de 500 asistentes

Este sábado 20 de septiembre, la Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca ha celebrado su 50 aniversario. Y para la ocasión, ha contado con una más que cuantiosa asistencia.

Entre las 500 personas que se han acercado a su salón de actos para no perderse una cita tan señalada, se encuentran no solo alumnos y antiguos alumnos de dicha facultad, sino también el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, la decana de la facultad, Clara Isabel Colino Gandarillas, y el presidente de la Academia de Farmacia de Castilla y León, José Martínez Lanao.

El acto, solemne pero muy especial, ha querido homenajear las cinco décadas de historia de la Facultad de Farmacia, dejando para el recuerdo un día que, desde luego, no será el último. Porque seguirán formando y volverán a celebrar años de aprendizaje.

Lo harán como merece la situación, como han esto esta vez: reuniéndose para recordar las experiencias compartidas.