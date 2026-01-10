La Facultad de Psicología de la UPSA desarrolla una iniciativa pionera sobre Neuropsicología Clínica

La Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) ha desarrollado una iniciativa pionera sobre Neurociencia Computacional en Neuropsicología Clínica, en la que participan estudiantes desde segundo curso hasta Doctorado. El proyecto ha analizado la actividad cerebral de pacientes con alzhéimer y cómo el funcionamiento cerebral afecta las funciones cognitivas, emocionales y de comportamiento.

La puesta en marcha del proyecto comenzó el año pasado con 15 estudiantes de la Facultad, liderados por los profesores Rubén Pérez Elvira y Alfonso Salgado, que analizaron la actividad cerebral de pacientes con alzhéimer, parcelando su volumen cerebral con unidades volumétricas. Igualmente, los alumnos pudieron asistir a varios talleres relacionados sobre el análisis de señales cerebrales.

El interés mostrado por los estudiantes fue en aumento, hasta formar un grupo de 40 compañeros que trabajan en distintos proyectos: el análisis cerebral del sueño, en el que se expone previamente al sujeto a estímulos emocionales condicionados; el desarrollo de un dispositivo para la detección de alucinaciones; el estudio de la frecuencia dominante en sujetos sanos; los cambios en la sincronía cerebral ante emociones negativas o positivas, así como los indicadores de dominancia hemisférica en imaginería motora.

Paralelamente a estos proyectos, el grupo también está inmerso en el desarrollo de una amígdala artificial (la estructura cerebral que, entre otras cosas, regula las emociones) con un centro de investigación de China. Gracias a las investigaciones de Jorge de la Cruz en el Center of Research on Microgrids (CROM) del Huanjiang Laboratory, la amígdala artificial busca, entre otras cosas, controlar la reacción de los sistemas de protección de redes eléctricas utilizando un mecanismo de aproximación biológica.

También, a nivel computacional, el grupo de Neurociencia Computacional y Clínica está desarrollando sinapsis artificiales que tendrán capacidad de manejar autómatas y permitirán simular enfermedades cerebrales para su posterior estudio.

Colaboraciones con instituciones

La importancia de estos trabajos está generando mucho interés, no solo a nivel académico, como la colaboración realizada con la Universidad de Oporto, sino de hospitales y profesionales nacionales e internacionales. Fruto de ello, es la aportación tecnológica de dos dispositivos de estimulación transcraneal por campos magnéticos pulsados de la Fundación Valero de Zaragoza. Igualmente, el Institut Für EEG-Neurofeedback de Munich ha brindado la oportunidad de prácticas a estudiantes de la Facultad de Psicología, en las que enseñan el manejo de los aparatos de registro cerebral, tras la visita de su director Thomas Feiner a la UPSA.

