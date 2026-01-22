Fallece el catedrático de Ingeniería Química de la USAL, Miguel Ángel Galán Serrano

El catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Salamanca, Miguel Ángel Galán Serrano ha fallecido este jueves 22 de enero.

Galán es licenciado en Ciencias Químicas por la Facultad de Salamanca en el 1968 y doctor en Ciencias Químicas en 1973. Además, según el currículum vitae, también fue catedrático de la Universidad del País Vasco en 1982, de la Universidad de Cádiz en 1983 y "visiting profesor" en la Universidad de California. Después asumió este mismo cargo en la USAL en el 1988, siendo vicerrector de Ordenación Académica de la Universidad de Salamanca desde abril de 2003 hasta febrero 2004.

Entre otros de sus méritos, fue Premio Nacional, modalidad de Ingeniería Química, por la labor investigadora de la Real Sociedad Española de Química 2007, así como representante español en el Panel de Química del Programa de Capital Humano y Movilidad de la C.E.E y miembro de la Comisión de Planes de Estudios de la Facultad de C. Químicas, de la Comisión de Reclamaciones de la Universidad de Salamanca y de la Comisión Científica de la Sociedad Española de Química Industrial.

El velatorio es el Tanatorio San Carlos y su funeral tendrá lugar este viernes 23 de enero a las 11:00 horas en la parroquia de Los Capuchinos.

Desde Salamanca24horas enviamos nuestras condolencias a familiares y allegados de la familia. D.E.P