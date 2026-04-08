Fallece Félix García López, profesor emérito de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca

Félix García López, profesor emérito de la facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, de la que también fue decano entre los años 1993 y 1996, ha fallecido este miércoles, 7 de abril, en León.

El ordenado sacerdote en 1966 se incorporó como profesor de la institución charra en el curso 1980/1981. Empezó como encargado de cátedra y, posteriormente, se convirtió en docente titular y catedrático de Antiguo Testamento, cargo que ostentó desde 1990 hasta su jubilación en 2013.

Félix García López dio clases igualmente en las universidades Gregoriana de Roma y Lateranense del Vaticano; y fue tanto miembro del Consejo de Redacción de Estudios Bíblicos como coordinador del Antiguo Testamento en la Comisión Técnica.

Asimismo, es autor de más de un centenar de publicaciones de referencia, entre las que destacan 'Analyse littéraire de Deutéronome V-XI' (1978), 'Del Yahvista al Deuteronomista. Estudio crítico de Génesis 24' (1980), 'Le Deutéronome' (1988), 'Le Décalogue '(1992), 'El Pentateuco' (2003), 'Éxodo' (2007) o 'La Torá. Escritos sobre el Pentateuco (2012).