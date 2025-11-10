Fallece Javi 'Secre', uno de los miembros más destacados de la Tuna de Derecho de la Universidad de Salamanca

La Tuna de Derecho de la Universidad de Salamanca, a través de su cuenta de Facebook, ha comunicado el fallecimiento de uno de sus miembros más queridos y antiguos, Javi 'Secre', "gran tuno, buen amigo y mejor persona".

Javi 'Secre' fue una figura fundamental para la Tuna de Derecho de Salamanca, ya que fue uno de de los que inició la andadura de la agrupación hace más de 40 años. Además de su papel como fundador, la agrupación lo destaca como un "maestro para muchos" de sus integrantes.

En su mensaje de despedida, la Tuna de Derecho afirma que todos los que le conocieron guardan "montones de recuerdos entrañables, divertidos y únicos" a su lado. La agrupación ha expresado su certeza de que, aunque el aniversario de los 40 años se celebrará en los próximos días sin su presencia física, 'Secre' estará "moviéndose entre las filas, sonriendo y disfrutando como siempre lo hacía".