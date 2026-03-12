El fenómeno de la cultura pop de Asia Oriental vuelve a Salamanca

La cultura pop de Asia Oriental se ha convertido en los últimos años en un fenómeno de masas en el mundo, con una especial atracción entre los más jóvenes. Prueba de ello es la incursión en países como España de las guerreras k-pop, un indudable éxito.

Para analizar este fenómeno creado desde países como China, Corea o Japón, desde la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca se ha organizado una nueva edición de las Jornadas Internacionales de Estudios sobre Cultura Pop de Asia Oriental.

Se trata de la tercera edición, que se celebrará los días 19 y 20 de marzo, y que tienen el objetivo de “dar cabida a las investigaciones en el ámbito hispanohablante” sobre estudios de esta cultura de pop contemporánea, tal y como reconocen fuentes de la propia faculta de la USAL.

En ese sentido, se busca ofrecer un espacio temático a “investigadores noveles y veteranos de una amplia variedad de disciplinas sobre un tipo de estudios culturales que, por lo general, han estado relegados a un segundo plano de interés científico hasta hace muy poco tiempo”, argumentan desde la facultad.

Las jornadas están dirigidas por el profesor de área de estudios de Asia Oriental del Departamento de Filología Moderna y especialista en sociocultura otaku japonesa, Jorge Rodríguez Cruz.

Por último, cabe destacar que la edición de este 2026 ha batido récord de participantes y habrá decenas de investigadores, consolidando así el buen rumbo iniciado en 2024.