La Feria de Minerales celebra su décima edición con más expositores y cerca de 6.000 ejemplares

Con más expositores, más actividades y más talleres. Así regresa la ya consolidada Feria de Minerales de Salamanca 2026, que este año celebra su décima edición los días 22, 23 y 24 de mayo. El horario será de 10:00 a 20:00 h el viernes 22 y de 10:00 a 14:00 h y 16:30 a 20:30 h el sábado 23 y domingo 24 de mayo. “Las expectativas son muy buenas. El evento cada año mejora y no se espera menos de esta entrega”, explica Santos Barrios, organizador de la feria, perteneciente al Departamento de Geología de la USAL.

Así, el evento será de nuevo este año un lugar imprescindible para la divulgación geológica y mineralógica que reunirá a aficionados, coleccionistas, expertos y público general de todo el país en torno a este mundo: “Testigo de ello fueron las más de 3.500 personas que disfrutaron de la edición pasada”, explican desde la organización, añadiendo que, desde su inauguración en el año 2014, esta feria ha sido caracterizada siempre por mostrar una cuidada selección de muestras, “velando siempre por una rigurosa originalidad y autenticidad”.

“Buscamos divulgar la geología y hacer hincapié en la importancia de este mundo. Normalmente, la sociedad solo se acuerda de estos materiales cuando faltan, y son fundamentales para el desarrollo de la sociedad”, manifiesta Barrios, que asegura que el pilar de esta feria son los alumnos: “Se encargan de montar y desmontar la feria, de realizar los talleres, organizar las visitas, etcétera. Son personas muy activas, son el motor de este proyecto aunque normalmente nadie se acuerde de ellos”.

Alrededor de 6.000 minerales brillarán en la feria: “Es una barbaridad”

La feria, organizada por el Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias de la USAL, ha ido aumentando los metros de exposición debido a la creciente demanda, llegando en esta edición a superar los 60 metros y un total de 17 expositores de reconocido prestigio llegados desde diferentes localidades de España y Portugal.

“Aunque es imposible calcularlo, estimo que podrá haber entre 6.000 y 7.000 minerales expuestos. Es una barbaridad”, declara Barrios. Estos ejemplares, procedentes de todo el mundo, podrán ser adquiridos por los asistentes, tanto por quienes quieran iniciarse como por los coleccionistas más exigentes: “Habrá precios adecuados a todos los bolsillos y objetivos”.

Además, entre los expositores destaca a José Vicente Casado, conocido como el ‘Cazameteoritos’, una persona muy conocida en el mundo de la geología “que seguro que atraerá a muchos visitantes”. Por otro lado, se incorporan tres nuevos expositores llegados de Barcelona, Gijón y Cascais (Portugal).

Feria de Minerales de la Universidad de Salamanca | ¦

Nuevos talleres, conferencias y seminarios

El viernes 22 de mayo a las 12:00 horas se celebrará la inauguración oficial en el hall de la Facultad de Ciencias, a la que han sido invitadas las autoridades académicas que han apoyado la Feria desde el comienzo hasta ahora. Además, este año, por motivo del décimo aniversario, se han preparado un total de seis talleres con los que, tal y como apuntan, se pretende superar las 800 participaciones de la anterior edición. Según explican desde la organización, será necesaria la inscripción previa, que podrá llevarse a cabo de manera presencial en el horario de la Feria.

Entre los talleres, además del “espectacular” ‘Bateo de Oro’, se encuentran las actividades “Minerales bajo el microscopio’ o ‘Fluorescencia de Minerales’, que Barrios define como “una de las actividades que más atractivo tiene”, se han preparado otros tres nuevos.

En este apartado se encuentran los talleres ‘¿Quién dominaba la Tierra en el pasado?’, ‘Minerales del inframundo’ y el que pretende ser la sensación de esta edición, ‘Taller de búsqueda de piritas’, donde los participantes podrán extraer piritas de fragmentos de la roca original traídos directamente de la mina de Ambasaguas (La Rioja): “No conoces lo bonito del proceso de búsqueda no lo conoces hasta que lo pruebas”, explica Barrios. También, durante el fin de semana, los alumnos han programado visitas a la Sala de las Tortugas, colección que cuenta con más de 25.000 ejemplares.

Feria de Minerales de la Universidad de Salamanca

En cuanto a las conferencias, año la feria contará con dos sesiones. La primera está programada, como actividad previa a la inauguración, para el viernes 22 de mayo a las 11:00 horas. En concreto, será impartida por el personal de la empresa SALORO, con el título ‘SALORO y la industria del wolframio en Barruecopardo, Salamanca’. “Además, estarán allí las mayores personalidades académicas que han apoyado la feria”, explica Barrios.

La segunda conferencia será ‘El patrimonio mineralógico de Salamanca’, que tendrá lugar el sábado 23 de mayo a las 18:00 horas y correrá a cargo de Ramón Jiménez Martínez, perteneciente al Departamento de Recursos Geológicos para la Transición Energética del CSIC-IGME. “El objetivo de esta sesión es demostrar la importancia que tiene Salamanca dentro de este mundo. Nuestra provincia es un referente a nivel mundial en relación al patrimonio mineralógico que conserva”, detalla el profesor.

Por otro lado, una “interesante y divertida propuesta”, será una mesa redonda que se consolida como el primer seminario de la feria. Moderada por el experto José Manuel Compaña y titulada ‘El Bueno, El Feo y El Malo, ¿Coleccionas minerales, forastero?’, el seminario busca enseñar las claves del coleccionismo de minerales: “Se explicarán aspectos como los tipos de colecciones, el valor de los minerales, dónde y cómo recoger minerales o las falsificaciones”.

Al mismo tiempo, y desde una semana antes del comienzo de la Feria, se expondrán en el pasillo principal de la Facultad de Ciencias una exposición con los 10 carteles de las ediciones celebradas hasta la fecha, además de fotografías que permitirán realizar un viaje visual acerca de la evolución de la Feria desde sus comienzos.

El sorteo, uno de los mayores atractivos de la feria

Por último, para el cierre de la feria, el domingo 24 mayo se ha preparado un gran sorteo de minerales en el que podrán participar todos los asistentes que hayan adquirido ejemplares para sus colecciones. En total serán sorteadas un total de 20 muestras, que serán donadas por los expositores y por varios patrocinadores. Entre ellas, “la joya de la corona” es una amatista dorada de más de 8 kg valorada en unos 300 euros donada por la entidad KUNUGI.

En relación a los premiados, si estos no se encuentran en el sorteo, se contactará para su entrega. Sin embargo, un grupo de minerales será sorteado exclusivamente entre los asistentes.