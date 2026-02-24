El festival [CON]TIEMPO regresa con 50 estrenos y los conciertos de Niño de Elche, Miquel Bernat y Flo Meneze

El Festival [CON]TIEMPO regresa con más fuerza en su segunda edición con 50 obras de estreno absoluto y nombres destacados del panorama musical, como Flo Meneze, Miquel Bermat y el Niño de Elche. "Queremos que Salamanca se sitúe como un referente en el ámbtio de la creación artística de nuestro tiempo", ha señalado Matilde Olarte, vicerrectora de Cultura de la USAL.

Brasil ha sido elegida como la nación invitada de la presente edición, por lo que el festival contará con la presencia de tres de sus compositores: Aurélio Edler-Copes, Edson Zampronha y el ya citado Flo Menezes. Es el más conocido fuera del país. De hecho, se hizo popular antes en Europa que en su propia patria. "Ha escrito ópera y mucha música con electrónica", ha apuntado Alberto Rosado, codirector de la programación musical del Festival y catedrático del COSCYL de Salamanca.

La programación se extenderá del 4 al 20 de marzo e incluye el mapa sonoro de la plaza de los Bandos, la electrónica del Trío Zukan, actuaciones de los alumnos del Conservatorio de Salamanca junto a los de Milán o Bruselas y los conciertos de Miquel Bernat, "uno de los percusionistas más grandes de Europa", y del Niño de Elche con el proyecto OCNOS.

La mayoría de conciertos tendrán lugar en el Teatro Juan del Enzina y son gratuitos -a excepción del del Niño de Elche-. Las invitaciones se pueden adquirir en la página web del Servicio de Actividades Culturaldes de la Universidad de Salamanca y en Mercatus.