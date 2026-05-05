Fijado el periodo de preinscripción en la Universidad de Salamanca para el curso 2026-2027

La Junta de Castilla y León, junto a las cuatro universidades públicas de la comunidad, han fijado el periodo de preinscripción para el próximo curso 2026-2027 entre los días 3 de junio y 3 de julio.

Así lo ha recogido durante la mañana de hoy el Boletín Oficial de Castilla y León que abrirá el próximo mes el proceso de selección en las universidades de Salamanca, Burgos, León y Valladolid.

De este modo, en este lapso de tiempo, los alumnos que hayan aprobado las respectivas Pruebas de Acceso a la Universidad podrán solicitar sus plazas, publicándose el listado de personas admitidas en el sétimo mes del año, los dçias 9, 20 y 24 de julio. Asimismo, una vez se publiquen los nombres, podrán efectuar la matrícula el mismo día, aunque si los estudiantes así lo desean, permanecerán en lista de espera para realizarla después de publicar los nombres.

En el pasado curso 2025-2026, se recibieron un total de 209.000 solicitudes, siendo un total de 15.216 alumnos los que iban a ingresar en las diferentes universidades públicas, 90 más que el año anterior.