"¿Una filosofía o una literatura para sobrevivir en el siglo XXI?": la USAL acoge una conferencia del catedrático Jesús G. Maestro

Cartel sobre la charla "¿Una filosofía o una literatura para sobrevivir en el siglo XXI?"

La Universidad de Salamanca (USAL) se prepara para acoger una de las citas intelectuales más destacadas del mes. El próximo 22 de octubre, el catedrático y ensayista Jesús G. Maestro aterrizará en la capital charra para desgranar los retos de la cultura contemporánea y el papel de la literatura como herramienta de conocimiento.

Bajo el sugerente título "¿Una filosofía o una literatura para sobrevivir en el siglo XXI?", la conferencia se centrará en su obra más reciente, Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI (2025), en la que el autor invita al público a reflexionar sobre cómo interpretar y afrontar la compleja realidad social y cultural de nuestro tiempo.

La sesión, organizada por las Escuelas de Lengua Española de la USAL y ELE USAL Bilbao, se llevará a cabo a las 17:30 horas en el Salón de Actos de Cursos Internacionales.

Jesús G. Maestro es un referente en el ámbito de la Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Catedrático de la Universidad de Vigo, su influencia se extiende mucho más allá de las fronteras españolas, habiendo ejercido su labor docente e investigadora en universidades de Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia y Polonia.

Entre su vasta producción académica destacan: la monumental crítica de la razón literaria (obra de 25 volúmenes) y el ensayo sobre el fracaso histórico de la democracia en el siglo XXI (2024).

Además de su faceta como escritor y traductor, el profesor es un férreo defensor de la educación pública, abierta y gratuita. Como muestra de ello, mantiene un popular canal de YouTube donde comparte libremente cerca de 2000 clases grabadas, acercando el conocimiento a miles de personas.

La entrada para este evento será libre hasta completar el aforo.