Francesco Tonucci, dibujante y creador de la Ciudad de los Niños, será investido doctor honoris causa por la UPSA este viernes

La Universidad Pontificia de Salamanca celebrará este viernes, 27 de marzo, el acto solemne de investidura como doctor honoris causa del pedagogo y dibujante italiano, Francisco Tonucci.

En un acto que tendrá lugar en el Aula Magna desde las 12:00 horas, la Universidad Pontificia reconocerá la carrera de este destacado pensador, psicopedagogo e investigador italiano, famoso por su defensa de los derechos de la infancia y por la creación del proyecto internacional ‘La Ciudad de los Niños’.

El acto seguirá el protocolo tradicional de la institución y durante el mismo se destacará la figura de Tonucci como firme defensor de la infancia, así como de su iniciativa que ha generado una red de más de 200 ciudades en Italia, España y Latinoamérica, y su contribución a la innovación educativa y la participación de la comunidad escolar.

Curriculum Vitae

Fancesco Tonucci (Fano, Italia, 1940). Es un reconocido pedagogo, investigador, asociado al Instituto de Ciencias y Tecnologías de la Cognición del Consejo Nacional de Investigaciones de Italia, dibujante y firme defensor de los derechos del niño. Creador del proyecto internacional La ciudad de los niños, que se ha difundido tanto en Europa como en América Latina con una red de más de 200 ciudades. Referente de la innovación educativa y promotor de la participación y del trabajo colaborativo para crear conocimiento en la comunidad escolar. Firma sus viñetas satíricas sobre temas de educación, ciudad, juego e infancia con el seudónimo de FRATO. Incansable defensor de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño. Entre los diversos reconocimientos internacionales que ha recibido, destaca el premio UNICEF del Comité Español del año 2019, y el de Comendador de la República Italiana en el año 2022. Es autor de numerosos libros entre los que destacan La ciudad de los niños y Si los niños dicen:¡basta!