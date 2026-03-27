Francesco Tonucci, investido 'honoris causa' por la UPSA: "Alguien tiene que explicarme cómo un programa ministerial encaja con la personalidad de un niño"

'La ciudad de los niños' fue creada en los años 90 por Francesco Tonucci para dar protagonismo a los más pequeños en su proceso de educación y desarrollo y, a día de hoy, está presente en más de doscientas ciudades de quince países. La Universidad Pontificia de Salamanca ha querido reconocer su intensa labor nombrándole doctor 'honoris causa' en un acto solemne celebrado este viernes en el Aula Magna.

El discurso del psicopedagogo italiano ha girado en torno al valor profético de los menores. "Examinemos si y cómo escuchar a los niños puede ayudarnos, a los adultos, a ser mejores padres, educadores y líderes políticos. Suelen decir cosas que tienen significados profundos de los que no son plenamente conscientes", ha destacado.

Escuchar a los niños implica dar sentido a lo que dicen o muestran, "a menudo de forma no del todo explícita". También significa observarlos e interpretar sus mensajes sin tacharlos de "errores". Como ejemplo se ha referido a Vanna, una niña que con tan solo 5 años creó un dibujo "muy complejo y demostraba una gran capacidad creativa". Un año más tarde, al revisar su cuaderno de primaria, Francesco descubrió que su boceto se había convertido en algo "rígido, banal, descuidado", lo que le llevó a preguntarse qué había pasado con la capacidad creativa de la pequeña.

Doctor Honoris Causa a Francesco Tonucci

"Alguien tiene que explicarme cómo un programa ministerial encaja con la personalidad de un niño. Las clases son homogéneas. Todos tienen la misma edad y es fácil pensar que son iguales, pero es un absurdo educativo", ha reiterado el italiano en la rueda de prensa previa al acto.

El rector de la Univesidad Pontificia de Salamanca, Santiago García-Jalón, le ha acompañado en todo momento además de presidir el acto. "Francesco Tonucci es alguien con desdoblamiento de personalidad. Por una parte es profesor y, por otra, su alter ego, Frato, es dibujante. Uno y otro han hecho méritos sobrados para ser investidos", ha defendido. Con este reconocimiento, el creador de 'La ciudad de los niños' suma nueve 'honoris causa'.