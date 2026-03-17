Francisco José Udaondo, director del Instituto Universitario de Música Sacra: "Nace de una inquietud compartida por muchos músicos"

'Réquiem', de Mozart; 'El Mesías', de Händel; y 'Magnificat', de Bach, fueron composiciones concebidas para cantarse, tocarse o interpretarse en actos litúrgicos o religiosos. "Durante siglos, la música sacra ha generado un legado artístico de enorme valor, pero desde hace más de medio siglo no ha existido en España ni en buena parte del ámbito hispánico una institución estable dedicada a su estudio, investigación y formación especializada". Fruto de esa necesitad ha nacido el Instituto Universitario de Música Sacra de la UPSA, pionero en el país y dirigido por Francisco José Udaondo.

Pregunta.El Instituto Universitario de Música Sacra de la UPSA es el primero de España. ¿Cómo surgió la idea?

Respuesta.El Instituto nace de una inquietud compartida por muchos músicos vinculados a iglesias y catedrales ante la necesidad de dignificar la música al servicio de la liturgia y de recuperar el sentido propio de una tradición que forma parte esencial del patrimonio de la Iglesia y de la cultura occidental. El Instituto surge para cubrir un vacío y ofrecer un marco académico desde el que cultivar esta tradición y proyectarla hacia el futuro.

R.El impulso ha surgido por el deseo de la Universidad y el equipo rectoral por promocionar la música con iniciativas como la restauración y ampliación del órgano de la Clerecía, cuya inauguración será en abril de 2027, la promoción del coro 'Tomás Luis de Victoria' o el impulso al ciclo de música 'Pontificia Sonora' para dar relevancia a los espacios patrimoniales de la UPSA mediante la música y que se ha consolidado como un festival de relevancia en la oferta cultural de Salamanca. En este marco nace también el Instituto Universitario de Música Sacra.

La intención es contribuir a que esta música vuelva a ocupar el lugar que le corresponde en la celebración litúrgica

P. ¿Se ha sentado un precedente para que se dé más importancia a la música sacra?

R.La creación del Instituto supone, sin duda, un paso significativo para revalorizar la música sacra en el ámbito académico y cultural. Se trata de subrayar que no estamos únicamente ante un patrimonio histórico, sino ante una realidad viva que forma parte esencial de la liturgia y de la experiencia espiritual de la Iglesia. La intención es contribuir a que esta música vuelva a ocupar el lugar que le corresponde en la celebración litúrgica y, al mismo tiempo, fomentar su estudio y difusión en el ámbito cultural.

P.El proyecto lo ha impulsado un Comité Asesor. ¿Quién lo conforma?

R.Está formado por especialistas de reconocido prestigio en el ámbito de la música, la liturgia y la investigación académica. Forman parte de él el profesor Raúl García Herráez, profesor de Liturgia en la Universidad Pontificia de Salamanca y canónigo de la Catedral de Ávila; el profesor Sixto José Castro Rodríguez (OP), catedrático de Filosofía de la Estética en la Universidad de Valladolid y organista; el profesor Bernardo García-Bernalt Alonso, fundador y director del Coro de Cámara de la Universidad de Salamanca; el profesor Luis Miguel Dalda Gerona, antiguo catedrático de órgano del Conservatorio Superior de Castilla y León; y el profesor Pedro Alberto Sánchez Sánchez (OSA), organista y maestro de capilla del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. El secretario del Instituto es Alberto Moñivas Vaquero, organista titular y prefecto de música de la Catedral de Salamanca.

R.Estos son los miembros “fundacionales”. El Instituto está abierto a la participación de músicos profesionales y agentes pastorales con formación musical que tengan el empeño de dignificar la música litúrgica.

Paco Udaondo

R.¿Cuáles son los principales objetivos que perseguís?

R.El Instituto se articula en torno a cuatro grandes líneas de trabajo. En primer lugar, la formación especializada de músicos y agentes pastorales vinculados a la liturgia. En segundo lugar, la investigación sobre el patrimonio musical de la Iglesia. Una tercera línea es la promoción de la creación de nuevo repertorio sacro, en diálogo con los lenguajes musicales contemporáneos pero en continuidad con la tradición. Finalmente, el Instituto desarrollará una labor de difusión cultural mediante conciertos, encuentros, cursos y otras actividades que permitan dar a conocer y mantener vivo este patrimonio.

El Instituto promoverá proyectos vinculados al estudio del patrimonio musical, la interpretación del repertorio sacro y la colaboración con distintas instituciones culturales y eclesiales

P.¿De qué forma contribuiréis a promocionar la música sacra?

R.El Instituto impulsará distintas iniciativas destinadas a difundir y revitalizar la música sacra, tanto en el ámbito académico como en el cultural. Entre ellas se encuentran la organización de conciertos, cursos, encuentros y actividades formativas, así como proyectos de investigación y recuperación del patrimonio musical. El objetivo es favorecer el encuentro entre intérpretes, investigadores y compositores, y crear espacios donde esta tradición pueda estudiarse con rigor y mantenerse viva en la práctica musical y litúrgica.

P.¿Qué otros proyectos realizaréis desde el instituto?

R.Además de las actividades formativas y de investigación, el Instituto promoverá proyectos vinculados al estudio del patrimonio musical, la interpretación del repertorio sacro y la colaboración con distintas instituciones culturales y eclesiales. La intención es generar una red de trabajo entre universidades, catedrales, conservatorios y centros musicales, que permita impulsar iniciativas conjuntas y favorecer el intercambio de conocimiento en este ámbito.

R.Un proyecto interesante será el Concurso Internacional de Composición Sacra 'Universidad Pontificia de Salamanca', pensado como una herramienta para invitar a los compositores a crear nuevo repertorio para la liturgia.

P.Se ha anunciado el Máster de Formación Permanente en Música Sacra, que empezará a impartirse en septiembre de 2027. ¿En qué consiste?

R.El Máster de Formación Permanente en Música Sacra ofrecerá una formación especializada y de carácter eminentemente práctico que integrará el estudio de la liturgia, la historia de la música sacra, el canto y la dirección coral, el órgano y los fundamentos de la composición y los arreglos corales. El programa contará con profesores e intérpretes de reconocido prestigio procedentes de distintas instituciones de España y de Europa.

R.Además, el alumnado dispondrá de importantes recursos para la práctica musical, entre ellos el órgano de la Clerecía —uno de los mayores de Castilla y León, cuya inauguración está prevista para 2027—, así como otros instrumentos y espacios de interpretación. También se han firmado convenios con la Catedral de Salamanca para el estudio de su archivo musical, la práctica en sus órganos históricos y la realización de interpretaciones corales, y con la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes para el trabajo en órgano de tubos.

Paco Udaondo

P.¿El nuevo instituto también reforzará la promoción del Coro Tomás Luis de Victoria?

R.La experiencia acumulada a lo largo de los años con el Coro Tomás Luis de Victoria ha permitido profundizar en la interpretación del repertorio sacro, especialmente en el ámbito de la polifonía y de la música coral litúrgica. Este trabajo práctico constituye una base muy valiosa para el desarrollo de iniciativas formativas y académicas.

R.En este sentido, la relación entre el coro y el Instituto puede generar una dinámica especialmente enriquecedora. Por un lado, la actividad coral ofrece un espacio privilegiado para la práctica interpretativa y para la experiencia directa del repertorio sacro. Por otro, el ámbito académico del Instituto permite contextualizar esa práctica dentro de un marco más amplio de estudio histórico, litúrgico y musical.

R.De este modo se establece un diálogo entre reflexión y práctica, entre el estudio teórico y la experiencia viva de la música tanto en el contexto de la celebración litúrgica como en el del concierto.

P.¿Colaboraréis con otras instituciones?, ¿con qué objetivo?

R.Sí, la colaboración institucional es uno de los ejes del proyecto. El Instituto quiere trabajar en diálogo con universidades, catedrales, conservatorios y otras instituciones culturales, con el fin de impulsar proyectos formativos, de investigación y de difusión musical.

R.La propia composición del Comité Asesor es buena prueba de la colaboración entre distintas instituciones comprometidas con la música sacra: dos catedrales (Salamanca y Ávila), tres universidades (UPSA, Universidad de Salamanca y Universidad de Valladolid), conservatorios como el COSCyL, y centros de referencia como el Monasterio de El Escorial.

R.Los acuerdos ya establecidos con la Catedral de Salamanca y con otras instituciones permiten ofrecer a los estudiantes y a los investigadores un contacto directo con archivos musicales, instrumentos históricos y espacios reales de interpretación litúrgica. De este modo se favorece una formación más completa y una mayor proyección cultural de la música sacra.