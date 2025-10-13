Francisco Lorenzo-Martín recibe la VI Ayuda FERO-ASEICA para Talento Joven en Cáncer

El Dr. Francisco Lorenzo, investigador Ramón y Cajal e investigador principal del Centro de Investigación del Cáncer (Universidad de Salamanca-CSIC-FICUS), ha recibido la VI Ayuda FERO-ASEICA para el Talento Joven en Cáncer. Esta distinción de gran prestigio en el ámbito oncológico español destaca su trayectoria emergente y el desarrollo de proyectos altamente innovadores que abren nuevas fronteras en la investigación oncológica.

La convocatoria de la Ayuda FERO-ASEICA está destinada a jóvenes investigadores independientes en vías de consolidación en España y tiene como objetivo impulsar líneas de investigación disruptivas y con capacidad de traslación biomédica, empresarial o hospitalaria. Con una dotación de 80.000 euros durante un máximo de dos años, esta ayuda exige que el investigador posea autonomía científica, esté vinculado a una institución española y dirija un grupo o programa propio, además de ser socio de ASEICA. La selección se realiza mediante un jurado mixto formado por Fundación FERO y ASEICA, y la entrega oficial se ha realizado el 9 de octubre en el Congreso Internacional de ASEICA.

Este reconocimiento se suma a la ampliamente consolidada trayectoria del Dr. Lorenzo-Martín, quien recientemente obtuvo la prestigiosa ERC Starting Grant del Consejo Europeo de Investigación, dotada con 1,5 millones de euros, para liderar el proyecto NEXT-CRC. Este proyecto pionero desarrolla modelos experimentales avanzados que recrean el microambiente tumoral con alta fidelidad, lo que permitirá avanzar en la personalización de tratamientos contra el cáncer colorrectal, uno de los tipos de cáncer más prevalentes y con necesidad urgente de nuevas terapias personalizadas.

Además, el Dr. Lorenzo lidera proyectos financiados por la Fundación Cris Contra el Cáncer, enfocados en la mejora y desarrollo de modelos de cáncer colorrectal que superan las limitaciones de los métodos tradicionales, acercando la investigación al desarrollo clínico y terapéutico. Asimismo, desde la incorporación del Dr. Lorenzo-Martín al Centro de Investigación del Cáncer permitirá la creación de nuevos laboratorios especializados en oncogenómica y modelos avanzados, fortaleciendo la infraestructura científica del CIC y consolidando a Salamanca como centro puntero de investigación oncológica.

La VI Ayuda FERO-ASEICA para el Talento Joven en Cáncer refuerza así el respaldo a proyectos con capacidad de transformación en el área oncológica, representando un nuevo peldaño en la prometedora carrera del Dr. Francisco Lorenzo-Martín y en el compromiso del Centro de Investigación del Cáncer con la lucha contra el cáncer mediante ciencia de frontera.