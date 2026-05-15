Francisco Martín Herrero ingresa en la Real Academia de Medicina de Salamanca

El profesor del Departamento de Medicina de la Universidad de Salamanca, Francisco Martín Herrero, ha sido nombrado nuevo académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de Salamanca (RAMSA) en un acto celebrado el 14 de mayo en el Aula Francisco Salinas de las Escuelas Mayores.

La ceremonia estuvo presidida por el vicerrector de Economía, Javier González Benito, y contó con la presencia de representantes de la institución académica, entre ellos Miguel Ángel Merchán Cifuentes, José Carretero González y María Sonsoles Castro Herranz.

Como parte central de la ceremonia, Francisco Martín Herrero pronunció su discurso de ingreso titulado “Shock cardiogénico en el infarto agudo de miocardio. ¿Hemos avanzado?”, centrado en la evolución del tratamiento y los avances en esta grave complicación cardiaca.