Frena el tumor, pero favorece la metástasis: el efecto dual de una proteína en el linfoma de tipo B descubierto por investigadores salmantinos

Identifican el doble efecto de la proteína C3G en el linfoma de tipo B

Investigadores del Centro de Investigación del Cáncer (CSIC-Universidad de Salamanca-FICUS) y el IBSAL han descubierto que la proteína C3G desempeña un papel dual en el linfoma de células B, un cáncer del sistema linfático donde los linfocitos B crecen de forma descontrolada.

La proteína C3G ejerce de "interruptor" y activa de forma contralada a Rap1, una molécula esencial que regula la adhesión, unión, movimiento y polaridad celular. Algunos pacientes con linfoma no Hodgkin la tienen siempre encendida, pero, al mismo tiempo, su exceso hace que las células crezcan hasta un 50% menos en 72 horas. Además, mueren más fácilmente bajo estrés.

Asimismo, las células mutadas C3G-Y564H bajan la actividad de Rac2 -un gen fundamental en la regulación de la migración celular- y se adhieren menos a proteínas del entorno celular y a capas de vasos sanguíneos, escapando más fácilmente -hasta un 50% más- hacia otros lugares.

El hallazgo, publicado en 'Cell Communication and Signaling', demuestra, pues, que la hiperactivación de la proteína C3G limita la proliferación de las células tumorales al tiempo que aumenta su capacidad migratoria y metastásica.

Resultados en ratones

El experimento se ha aplicado en modelos celulares y animales. Más concretamente, en ratones BALB/c inmunocompetentes a los que se les inyectaron células A20. Tras 21 días, los análisis revelaron que los que tenían células C3G-Y564H desarrollaron más focos metastásicos en hígado que los controles.

"Estos resultados en modelos in vivo validan el doble efecto de C3G: supresor del crecimiento primario a través de Rap1, pero promotor de metástasis por inhibición de Rac2 y menor adhesión celular", señala Alba Morán-Vaquero, investigadora del Centro de Investigación que ha participado en el estudio codirigido por Carmen Guerrero y José María De Pereda.