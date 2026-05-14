Galería Imaginarium de la Biblioteca de Biología de la USAL

La galería Imaginarium de la Biblioteca de Biología de la USAL alcanza los 90 millones de visualizaciones después de 15 años desde su creación.

Desde la Universidad advierten de que se constituye como "un importante recurso didáctico en el ámbito hispanohablante". Igualmente, se concibe como un instrumento docente y de estudio en el que se incorporan imágenes originales generadas por alumnos y profesores de la Facultad de Biología.

Actualmente, la galería cuenta con 6.050 imágenes distribuidas en 150 álbumes que abarcan diferentes temas como histología animal y vegetal para descubrir las estructuras internas de los tejidos que conforman las plantas y los animales, así como la embriología, botánica y zoología.

Galería Imaginarium de la Biblioteca de Biología de la USAL | USAL

La galería ha sido creada y actualmente está gestionada por la Biblioteca de Biología, recientemente reconocida como la tercera mejor Biblioteca Verde del mundo por la Federación Internacional de Bibliotecas y Centros de Documentación.

Esta galería, además puede ser utilizada para impartir docencia y ha recibido solicitudes explícitas de colaboración y de la Universidad de Valladolid, Complutense o la Universidad Santa Catarina de Brasil. Actualmente están pendientes de incorporar nuevos contenidos sobre Guinea Ecuatorial y Costa Rica.

La galería se puede consultar a través de este enlace.