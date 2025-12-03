'Generación selfi en el recreo' gana el XXIII Concurso de Fotografía 'Las personas con discapacidad en la vida cotidiana' del INICO de la USAL y Fundación Aliados

La cotidianidad y la naturalidad del día a día de las personas con discapacidad es lo que ha premiado el jurado de los XXIII Premios del Concurso de Fotografía "Las personas con discapacidad en la vida cotidiana" organizados por el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de la Universidad de Salamanca y la Fundación Aliados. Los premios, que se han entregado este miércoles, destacan por “su capacidad para mostrar diferentes aspectos de la vida cotidiana de las personas con discapacidad, enfatizando sus capacidades, su participación social y su derecho a una vida plena e inclusiva. Según el jurado, las fotografías seleccionadas este año sobresalen por su calidad técnica y, especialmente, por su capacidad para transmitir mensajes de inclusión, dignidad y respeto a través de la lente fotográfica, abarcando desde la educación hasta el amor, pasando por el logro personal”, aseguran desde la USAL.

‘Generación selfi en el recreo’ ha sido la ganadora de este certamen. Se trata de una fotografía del mexicano Mateo Henríquez que muestra un momento de alegría espontánea y conexión intergeneracional en un centro de educación especial en Chiapas. El premio es de 2.500 euros. Por su parte, el segundo premio ha sido para ‘Al salir del agua’, de Modesta Quispe. Está dotado con 1.500 euros con una imagen que capta a un joven en el borde de una piscina, envuelto en una toalla, en una pose reflexiva que transmite serenidad y satisfacción. El tercer premio ha sido para ‘Rompiendo las reglas para ser como cualquier pareja’, de Chomi Delgado. Está dotado con 1.000 euros y muestra la boda de Soraya y Nacho, una pareja con parálisis cerebral.

1 Premio XXIII Concurso de Fotografía 'Las personas con discapacidad en la vida cotidiana'

2 Premio XXIII Concurso de Fotografía 'Las personas con discapacidad en la vida cotidiana'