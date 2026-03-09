El Gobierno recupera el 'Erasmus nacional' con mención a la Universidad de Salamanca

Pedro Sánchez ha presentado este lunes las Becas Medrano, un programa similar a las Séneca que fueron suprimidas en 2013 y que permitían a los estudiantes universitarios estudiar un curso en otro campus del país. "Hemos decidido recuperarlas bajo un nombre y unas condiciones mejoradas", ha señalado el presidente del Gobierno.

El nombre de las becas sirve de homenaje a la latinista y escritora Lucía de Medrano, nacida en Atienza (Guadalajara) pero con una gran vinculación con la capital del Tormes. "Para aquellos que no la conozcáis, fue reconocida como la primera profesora universitaria en nuestro país, en la Universidad de Salamanca", ha firmado Pedro Sánchez.

Las nuevas becas podrán llegar en su primera convocatoria a 2.300 estudiantes y cuentan con una financiación de 18.800.000 euros. Cada alumno se beneficiaría de una cuantía de 8.100 euros (900 euros al mes durante el curso), que se materializarán en un solo pago.

Para solicitar las ayudas, los estudiantes tienen que estar matriculados en titulaciones oficiales de grado de cualquier universidad del país y haber superado un mínimo de 60 créditos, ya que la movilidad se realiza a partir del segundo curso.