El Gobierno refuerza el sistema universitario con nuevas ayudas para jóvenes investigadores y talento retornado

El Consejo de Ministros aprobó este martes la convocatoria de las ayudas para la Formación del Profesorado Universitario (FPU) de 2026, dotada con más de 124 millones de euros, así como la convocatoria de las ayudas Beatriz Galindo para 2025, con un presupuesto de 18,8 millones. En total, ambas líneas de apoyo suman una inversión prevista de cerca de 143 millones de euros destinada a fortalecer el sistema público universitario español.

Incremento del presupuesto para las ayudas FPU

Las ayudas FPU, enmarcadas en el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027, contarán con una dotación de 124.154.138 euros, un millón más que en la convocatoria de 2025. Desde 2018, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha incrementado en un 74 % el presupuesto destinado a este programa.

La convocatoria permitirá financiar 900 contratos predoctorales en universidades y centros de investigación españoles para la realización de tesis doctorales. Estos contratos tendrán una duración máxima de cuatro años, ampliable hasta seis en el caso de personas con discapacidad o de beneficiarios que realicen estancias de movilidad internacional. El objetivo principal es contribuir a la formación del personal docente e investigador (PDI) que nutrirá el futuro del sistema universitario.

Ayudas Beatriz Galindo para recuperar talento en el extranjero

Por su parte, las ayudas Beatriz Galindo dispondrán de 18,8 millones de euros para financiar 100 contratos orientados a atraer a investigadores españoles que han desarrollado parte de su carrera en el extranjero.

Cuarenta de estos contratos se destinarán a personal senior, con al menos siete años de experiencia internacional desde la obtención del doctorado. Cada contrato contará con un presupuesto total de 90.000 euros, de los que 65.000 serán aportados por el Estado y 25.000 por la universidad de destino.

Los 60 contratos restantes están pensados para investigadores junior, con menos de siete años de trayectoria en centros internacionales. En este caso, cada contrato estará dotado con 50.000 euros, financiados con 35.000 euros del Estado y 15.000 de la universidad.

Fomentar la movilidad y fortalecer el sistema universitario

Estas ayudas buscan atraer y retener talento, impulsar la movilidad internacional y reforzar la calidad del personal docente e investigador en el sistema universitario público español. Con ambas convocatorias, el Ministerio pretende continuar consolidando un entorno competitivo, estable y atractivo para quienes desarrollan su carrera científica dentro y fuera del país.