El grado de Nutrición de la UPSA organiza con éxito sus primeras jornadas para formar a "profesionales sólidos"

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia de Salamanca ha acogido este miércoles sus primeras jornadas de nutrición y dietética, tal y como ha destacado la decana, M. Paz Quevedo: "Dan comienzo a las actividades complementarias que vamos a hacer a lo largo de los cursos". Unos cuarenta alumnos de primero y segundo curso del grado de Nutrición Humana y Dietética han asistido a las mismas para convertirse en "profesionales sólidos".

La primera conferencia, 'Comer para rendir: introducción a la nutrición deportiva', ha sido impartida por Ignacio Bartolomé Sánchez, profesor de CAFyD y especialista en nutrición deportiva. "Es hacer una introducción muy sencilla sobre la nutrición deportiva a los alumnos. Vamos a tocar aspectos científicos de la alimentación o el ejercicio para traerlos a la realidad y llevarlos a la práctica", ha señalado.

Celebración de la Jornada de Nutrición en la UPSA

La nutrición deportiva ha adquirido una gran importancia en la actualidad. Son muchos los usuarios de las redes sociales que comparten sus rutinas con sus seguidores, independientemente de la formación que tengan. "Son unas herramientas que hay gente que las utiliza bien y otra que no. Es responsabilidad de cada uno tener la formación suficiente para saber interpretar lo que se publica".

La segunda conferencia ha abordado precisamente la presencia de la alimentación para deportistas en las redes sociales. Se trata de 'Nutrición Deportiva en la era de Instagram', impartida por Sara Maté Iturriaga. "Es bueno que los alumnos universitarios tengan cierto nivel de formación para tener criterio a la hora de filtrar", ha continuado diciendo Ignacio Bartolomé.

La jornada ha finalizado a las 13:00 horas con un vino español en el sótano del Edificio Germán Sánchez Ruipérez. "Lo hemos llamado 'rincón universitario'. Los alumnos van a tener un espacio de relax, de trabajo y diálogo académico que podrán usar a partir de hoy", ha señalado la decana, M. Paz Quevedo.