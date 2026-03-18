"Los grandes debates de la Escuela de Salamanca" reviven algunas de las cuestiones intelectuales y morales que marcaron su pensamiento

La Universidad de Salamanca acogió este martes 17 de marzo el encuentro "Los grandes debates de la Escuela de Salamanca: ocupación, guerra, economía, justicia y derechos”, una actividad que forma parte de la programación del V Centenario de la Escuela de Salamanca, donde los participantes revivieron algunas de las cuestiones intelectuales y morales que marcaron su pensamiento y que todavía hoy siguen generando debate.

En el encuentro participaron especialistas como Izaskun Álvarez, que abordó la pregunta “¿Cómo fue la ocupación de América?”; David Jiménez Castaño, que analizó si “existe el concepto de la guerra justa”; Mar Cebrián Villar, que reflexionó sobre si “tiene límites morales el beneficio económico”; José María Garrán, que exploró cómo se tomaban decisiones sobre ayuda y justicia en contextos de escasez; y Nieves Sanz Mulas, que analizó la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

Según fuentes de la Universidad, las intervenciones abordaron cuestiones como la ocupación de América, el concepto de guerra justa, los límites morales del beneficio económico o los principios de justicia en situaciones de escasez, así como el papel de la defensa de los pueblos indígenas en el desarrollo de los derechos humanos modernos, permitiendo la participación del público con cuestiones. A su vez se les ofreció una aproximación de debates que contribuyeron a sentar las bases de conceptos fundamentales como el derecho internacional, la justicia económica o los derechos humanos.