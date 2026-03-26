Un grupo de estudiantes de Medicina de la USAL se alza con la Copa Española de Anatomía 2026

Un grupo de estudiantes de Medicina de la USAL se ha alzado con la victoria de la Copa Española de Anatomía 2026, celebrada este pasado miércoles de forma online.

La prueba, conformada por una batería de 50 preguntas, constaba de cinco rondas de cuarenta segundos cada una. Así pues, los estudiantes de la Universidad de Salamanca lograron hacerse con 42 puntos coronándose, así, como el grupo con mayor número de respuestas correctas en el menor tiempo.

En la prueba participaron siete universidades españolas y cada una de ellas estaba representada por un equipo de cuatro estudiantes y varios tutores.

“El cráneo charro”, que así se hace llamar el equipo de los ganadores conformado por Pablo Benito, Carlos Bonal, Jaime Marcos y Alejandro Sánchez, estaba bajo el mando de Leonardo Andrés Catalano Iniesta y Ana Eugenia Rodríguez Vicente.

El próximo junio, los ganadores representarán a España en la Copa Iberoamericana de Anatomía.