El Grupo de Investigación GIPEP y de Transferencia PePPS de la USAL logran el Premio Profesionalidad y Compromiso de la Fundación Diagrama

El Grupo de Investigación GIPEP (Procesos, Espacios y Prácticas Educativas), y el Grupo de Transferencia del Conocimiento Pedagógico en Procesos y Prácticas Socioeducativas, (PePPS) de la Universidad de Salamanca, liderados, respectivamente, por los profesores José Manuel Muñoz Rodríguez y Sara Serrate González han recibido los Premios Profesionalidad y Compromiso de la Fundación Diagrama. Estos galardones, que se entregan cada dos años a nivel nacional, tienen como objetivo reconocer la profesionalidad, dedicación, esfuerzo, responsabilidad y compromiso social, humano y solidario de aquellas personas o entidades que, con su labor, contribuyen a la construcción de una sociedad más justa y solidaria.

Esta edición, dedicada a destacar el valor del trabajo conjunto en favor de la justicia social, la comunidad autónoma de Castilla y León fue elegida como sede de la ceremonia de entrega de los premios. El acto de entrega tuvo lugar en la tarde de ayer en el Palacio de Congresos de Salamanca, que contó con las intervenciones de Francisco Legaz Cervantes, presidente de la Fundación Diagrama; Isabel Fernández Cambón, gerente territorial de Servicios Sociales en Salamanca; y Adán Carrizo, secretario del Centro de Investigación en Derechos Humanos y Políticas Públicas. A lo largo de la sesión tuvo lugar el visionado de dos pequeños videos “Las personas detrás de las cifras” y “Profesionalidad y compromiso”.

Agradecimiento institucional

El galardón fue recogido por el vicerrector de Investigación de la Universidad de Salamanca, José Miguel Mateos Roco, y por el catedrático Teoría e Historia de la Educación de la USAL, José Manuel Muñoz Rodríguez. Mateos Roco indicó que “este reconocimiento honra de manera explícita la excelencia académica y el impacto social de la labor que GIPEP y PePPS vienen desarrollando, así como la sólida colaboración con Fundación Diagrama en proyectos orientados al bien común”.

Asimismo, agradeció institucionalmente a los grupos premiados “el liderazgo y la trayectoria marcada por el rigor, la innovación y la vocación de servicio”. Por su parte, el profesor Muñoz, en nombre de ambos grupos, agradeció a la Fundación Diagrama la concesión de este premio e indicó “sentir orgullo y gratitud por una distinción que no es nuestra, sino que representa a los más desfavorecidos, a aquellos que nos enseñan a tener ganas de vivir, desde la humildad y la resiliencia”.