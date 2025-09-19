El grupo de investigación LINGAP de la USAL se une a ZOES para impulsar proyectos de aprendizaje social

La colaboración, que comenzó el curso pasado, se ha traducido en una serie de actividades de aprendizaje social centradas en la lengua y el lenguaje

Fachada de la Universidad de Salamanca
Fachada de la Universidad de Salamanca

La Asociación de Vecinos del Barrio del Oeste (ZOES) ha fortalecido sus lazos con la Universidad de Salamanca a través de una colaboración con el grupo de investigación LINGAP (Lingüística aplicada a la enseñanza del español y lenguas extranjeras). Esta alianza es un claro ejemplo de cómo la cooperación entre la universidad y la sociedad puede generar beneficios mutuos.

La colaboración, que comenzó el curso pasado, se ha traducido en una serie de actividades de aprendizaje social centradas en la lengua y el lenguaje. La relación entre ambas entidades no solo promueve la transmisión del conocimiento más allá de las aulas, sino que también fortalece el tejido comunitario y demuestra cómo el mundo académico puede ser un motor de progreso para la sociedad.

La Fundación I+E subraya que alianzas como esta son fundamentales para el desarrollo de proyectos que generen riqueza, patrimonio industrial y empleo de calidad, conectando a la comunidad local con redes mundiales de innovación.

