El grupo de investigación LINGAP de la USAL se une a ZOES para impulsar proyectos de aprendizaje social

La Asociación de Vecinos del Barrio del Oeste (ZOES) ha fortalecido sus lazos con la Universidad de Salamanca a través de una colaboración con el grupo de investigación LINGAP (Lingüística aplicada a la enseñanza del español y lenguas extranjeras). Esta alianza es un claro ejemplo de cómo la cooperación entre la universidad y la sociedad puede generar beneficios mutuos.

La colaboración, que comenzó el curso pasado, se ha traducido en una serie de actividades de aprendizaje social centradas en la lengua y el lenguaje. La relación entre ambas entidades no solo promueve la transmisión del conocimiento más allá de las aulas, sino que también fortalece el tejido comunitario y demuestra cómo el mundo académico puede ser un motor de progreso para la sociedad.

La Fundación I+E subraya que alianzas como esta son fundamentales para el desarrollo de proyectos que generen riqueza, patrimonio industrial y empleo de calidad, conectando a la comunidad local con redes mundiales de innovación.