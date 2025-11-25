El Grupo de Investigación VisualMed System de la Universidad de Salamanca ha sido galardonado con el Premio Ennova Health 2025

El Grupo de Investigación en sistemas de visualización médica avanzada -VisualMed System- de la Universidad de Salamanca ha sido galardonado en los Premios Ennova Health 2025, que reconocen y distinguen las iniciativas más innovadoras en el ámbito de la salud digital, la investigación biomédica y la tecnología sanitaria, por su proyecto “Férulas de inmovilización sensorizadas”.

El proyecto premiado propone una nueva generación de férulas de inmovilización inteligentes capaces de monitorizar en tiempo real parámetros relevantes durante los procesos de inmovilización y rehabilitación, mejorando la precisión del seguimiento clínico y favoreciendo una recuperación más segura y personalizada para los pacientes, según explica declara el profesor de Anatomía y Embriología Humana de la Universidad de Salamanca e investigador principal del Grupo VisualMed System, Juan Antonio Juanes Méndez.

El diseño de férulas sensorizadas marca un paso importante hacia dispositivos ortopédicos inteligentes, capaces de combinar soporte mecánico con monitoreo fisiológico y funciones terapéuticas. Su desarrollo requiere una colaboración interdisciplinaria entre profesionales de la salud, ingenieros, diseñadores industriales y desarrolladores de software. En este sentido, el proyecto premiado ha sido fruto de la colaboración entre diferentes centros: la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad de A Coruña y el Centro de Bioingeniería, Postura y Salud de Madrid.

Sistema revolucionario

Según Juanes, este nuevo sistema de férulas inteligentes, “podrá llegar a ser revolucionario en lesiones del aparato locomotor; ya que no hay ningún desarrollo previo de bajo coste que monitorice la evolución de la lesión”. El sistema permite detectar cambios de presión, temperatura y color de la piel en la zona de la lesión.

A su juicio, este reconocimiento pone en valor la apuesta del grupo de investigación VisualMed System por la innovación aplicada a la salud, integrando soluciones tecnológicas avanzadas con un enfoque centrado en la calidad asistencial y el bienestar del paciente.

“Este premio representa un importante impulso a nuestra labor investigadora. Refleja el compromiso de nuestro equipo por transformar la práctica médica mediante la tecnología y la evidencia científica”, subraya el investigador.

Para Juanes Méndez con el avance de la miniaturización, la inteligencia artificial y los materiales inteligentes, estas férulas “prometen transformar profundamente el campo de la rehabilitación personalizada y remota”.

Los Premios Ennova Health, organizados por Diario Médico y Correo Farmacéutico, destacan cada año los proyectos más relevantes en innovación sanitaria, transformación digital y sostenibilidad del sistema de salud, siendo hoy una referencia en el reconocimiento de la excelencia en el sector.

Con este galardón, el Grupo VisualMed System reafirma su vocación por la transferencia del conocimiento y la aplicación práctica de la investigación biomédica, consolidándose como un referente en el desarrollo de tecnologías médicas avanzadas.