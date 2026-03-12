La halterofilia de la Universidad de Salamanca triunfa en Sevilla

Irene Pérez, Marta García Rincón, Inés Reoyos y Ayla Castro han vuelto a cosechar nuevos éxitos para la halterofilia de la Universidad de Salamanca, viéndose recompensado el esfuerzo desde el primer día hasta el último, con una muy buena participación. Tanto el sábado como el domingo, serían las citas destacadas tanto de los Campeonatos de España Universitarios como de la Copa de España.

El equipo salmantino partía con las expectativas altas, con Irene Pérez partiendo el primer día en 63 kilos de peso corporal y consiguiendo un buen quinto puesto al no poder levantar en sus dos últimos intentos 84 kilos en dos tiempos, lo que le hubiera valido para lograr el bronce.

Era el turno de Marta Rincón el mismo sábado, la gran favorita para llevarse el oro y uno de los grandes referentes charros. En arrancada de 76 kilos ya lograba batir el récord de España universitario en 48 kilos, levantando posteriormente en un segundo intento 78 kilos y batiendo más adelante todos los récords universitarios que se pusieran por delante de la salmantina, consiguiendo finalmente una medalla de oro y seis récords universitarios más en dos tiempos y total olímpico. Más tarde, acabaría siendo la mejor marca femenina de la competición con tres intentos válidos en 88, 91 y 93 kilogramos, respectivamente.

Las dos últimas integrantes en participar del equipo serían Inés Reoyos y Ayla Castro que debutaban en el Campeonato de España. Inés consiguió cinco movimientos válidos de seis posibles, logrando en los totales 130 kilogramos que le permitieron lograr el bronce en la competición. Ayla comenzó de manera dubitativa, terminando finalmente con 90 kilogramos que le servirían para conseguir la plata.

Así pues, en el ranking final de universidades, la USAL sería la tercera mejor de España a la espera del día siguiente, donde Marta García Rincón volvería a participar en la Copa de España. En el mismo se acabó llevando un quinto puesto en una competición que se terminó llevando la navarra Naroa Arrasate.