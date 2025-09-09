Ya hay fecha para la investidura doctor honoris causa de Rafa Nadal

El tenista Rafa Nadal vendrá a Salamanca en el próximo mes de octubre tras fijarse la fecha para la investidura doctor honoris causa, según han informado fuentes de la Universidad de Salamanca. Fue pasado mes de enero cuando el Claustro de Doctores ratificó la propuesta para que el tenista tuviera este reconocimiento, pero ocho meses despues todavía no se conocía la fecha en la que Nadal vendría a Salamanca.

El impulso internacional que dará a la Universidad de Salamanca, lo inspirador de su carrera profesional, los valores que ha defendido el tenista siempre en la pista de juego y la promoción y el trabajo que hace por los más jóvenes desde su fundación fueron los motivos esgrimidos por los defensores de su candidatura para recibir el honoris causa de la USAL. Nadal está considerado uno de los mejores deportistas de la historia del tenis en tierra batida y uno de los mejores de este deporte, además de contar con gran aceptación en la sociedad española. Así finalmente será el viernes 3 de octubre la fecha elegida para que Nadal reciba la máxima distinción que otorga la Universidad de Salamanca en un acto lleno de solemnidad y ceremonia.