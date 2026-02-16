Hay futuro en el debate y la oratoria en la Universidad de Salamanca: Cyan y Andrea campeones del IV Torneo Universidad de Vigo

Cyan González y Andrea Machuca campeones del IV Torneo de Debate de la Universidad de Vigo

La Universidad de Salamanca tiene el privilegio de contar con dos alumnos con un futuro prometedor en el ámbito del debate y la oratoria.

Cyan González y Andrea Machuca consiguieron este fin de semana ser los campeones del IV Torneo de Debate de la Universidad de Vigo tras superar varias rondas y a rivales de otras universidades de España, tanto privadas como públicas.

Ambos representantes de la Asociación de Debate Universitario de Salamanca (ADUSAL) se hicieron con el primer puesto en el torneo ‘Retórico UVig’ tras superar ocho rondas en las que tuvieron que justificar su posición sobre la pregunta: “¿Favorece el auge de las microidentidades la cohesión social?”.

Una cuestión de la que tuvieron que defender dos posturas, tanto la defensa como la postura contraria.

Gracias a sus habilidades lingüísticas y de comunicación, aplicados al debate y la oratoria, ambos salmantinos lograron cautivar al jurado, llegando a cuarto de final como el equipo con mayor puntuación del torneo.

Precisamente en cuarto de final lograron vencer a otro equipo salmantino que representaba a la Universidad Pontifica. En semifinales también salieron vencedores en el duelo contra la Pontificia de Comillas y, ya en la final, consiguieron vender a los representantes de la Universidad de Zaragoza.

Con esta victoria, Cyan y Andrea han logrado colarse, una vez más, en la fase final de la Liga Española de Debate Universitario, donde los mejores oradores universitarios se enfrentarán en septiembre.