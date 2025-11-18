El IBFG lidera en Salamanca la concienciación sobre la resistencia a los antimicrobianos con su proyecto MicroMundo

El Instituto de Biología Funcional y Genómica (IBFG), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Salamanca, lidera en la ciudad la concienciación sobre la resistencia a los antimicrobianos a través del proyecto MicroMundo, una iniciativa educativa y científica que busca sensibilizar a la población sobre el uso responsable de los antibióticos. El programa cobra especial relevancia durante la Semana Mundial de Concienciación sobre la Resistencia a los Antimicrobianos (RAM), que se celebra del 18 al 24 de noviembre, impulsada por la Alianza Cuatripartita (FAO, PNUMA, OMS y OMSA) bajo el enfoque de “Una sola salud” (One Health).

Desde su puesta en marcha en 2018, 610 estudiantes de ESO y Bachillerato de 28 centros educativos, así como algunos ciudadanos de diferentes colectivos, junto con 127 alumnos universitarios, han participado ya en MicroMundo, que cuenta con la colaboración de diversas instituciones. La novena edición del proyecto arrancará en febrero de 2026, con la implicación de varios centros educativos de Salamanca.

MicroMundo invita a los participantes a explorar la biodiversidad microbiana del suelo en busca de microorganismos productores de nuevos antibióticos. Además, explica qué son los antibióticos, cómo actúan, cómo se genera la resistencia y promueve la concienciación sobre este grave problema de salud global. Coordinado en España por la Sociedad Española de Microbiología (SEM), el proyecto combina ciencia y educación, involucrando a profesores, investigadores, estudiantes y ciudadanos.

La resistencia a los antimicrobianos constituye actualmente uno de los mayores desafíos sanitarios del planeta. Según las estimaciones, en el año 2050 estas resistencias podrían causar casi dos millones de muertes directas al año y más de seis millones por causas relacionadas.

Los antibióticos, un tipo específico de antimicrobianos que atacan a las bacterias, son esenciales para la medicina moderna. En España, el Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos (PRAN), vigente desde 2014, tiene como objetivos reducir el riesgo de diseminación de resistencias, preservar la eficacia de los tratamientos existentes y fomentar la educación sanitaria de la población.