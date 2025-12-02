El IBSAL destina 75.000 euros a la realización de proyectos de investigación que se desarrollarán a lo largo de 2026

El Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL) ha dado un paso firme en su compromiso con el talento científico al publicar su nuevo Plan de Ayudas 2025. El programa está dotado con una inversión total de 230.000 euros, lo que supone un significativo incremento del 70% respecto al año anterior y se estructura en siete líneas de apoyo diseñadas para respaldar a los investigadores en diversas etapas de su carrera.

El director científico del IBSAL, Luis García Ortiz, destacó la importancia de este programa: “Estas ayudas, que volvemos a poner en marcha un año más con un incremento del 70%, reflejan nuestro compromiso con la actividad investigadora de todo el personal del Instituto. Buscamos ofrecer un apoyo constante que impulse la excelencia científica y fomente la innovación, asegurando que los investigadores, y de forma especial los emergentes, cuenten con los recursos necesarios para desarrollar su trabajo con el mayor impacto posible”.

La línea de apoyo con mayor dotación en esta edición es la destinada a la realización de proyectos de investigación, con 75.000 euros para financiar 18 iniciativas a lo largo de 2026. Esta financiación (entre 2.500 y 10.000 euros por ayuda) busca consolidar nuevas líneas de trabajo en modalidades dirigidas a: grupos emergentes y clínicos asociados; jóvenes investigadores; personal de enfermería, fisioterapia, psicología, terapia ocupacional y trabajo social; investigación en Atención Primaria y Salud Comunitaria; e investigación en Salud Mental.

El talento investigador joven también recibirá un respaldo específico. Las ayudas para el personal predoctoral están dotadas con 10.000 euros para conceder 20 aportaciones de hasta 500 euros que sufraguen la participación en congresos nacionales e internacionales, promoviendo la difusión temprana de su trabajo y la creación de redes.

El compromiso del IBSAL con la divulgación de alto impacto se evidencia con 30.000 euros destinados a sufragar los costes editoriales de 15 publicaciones en acceso abierto durante 2026, garantizando una mayor visibilidad y difusión de los resultados científicos. Además, se impulsará la actividad de los 88 grupos de investigación del Instituto con 20.000 euros para financiar acciones estratégicas, proyectos transversales y formación interna en sus seis áreas científicas.

El plan contempla otras tres líneas clave que se publicarán oficialmente en las próximas semanas para su ejecución en 2026:

Intensificación Asistencial (62.000 euros): Para la contratación de personal que cubra la actividad clínico-asistencial de los profesionales que se dediquen intensivamente a la investigación. Estancias de Excelencia Científica (24.000 euros): Para financiar seis desplazamientos (tres nacionales y tres internacionales) a centros de referencia para la adquisición de nuevas técnicas y consolidación de alianzas. Proyectos de Difusión a la Sociedad (9.000 euros): Para respaldar iniciativas ciudadanas que acerquen la ciencia biomédica a la población.

La solicitud para las ayudas ya disponibles puede realizarse hasta el 14 de diciembre de 2025. Toda la información y formularios están accesibles en la web del Instituto, en el apartado 'Convocatorias para la investigación'.