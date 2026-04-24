El impacto de la IA en el empleo, investigado por la Universidad de Salamanca

El impacto de la Inteligencia Artificial en el empleo está siendo investigado por la Universidad de Salamanca.

La universidad a través del grupo de investigación Observatorio de los Contenidos Audiovisuales (OCA) liderará en los próximos dos años el proyecto de investigación “IA y futuro del trabajo en Andalucía: percepción social, desigualdades y adaptación laboral en un contexto de cambio demográfico”. Se trata de un trabajo en el que se analizará como la IA está transformando el mundo laboral y cómo los diferentes grupos sociales perciben y afrontan estos cambios.

El proyecto estará dirigido por los investigadores Carlos Arcila Calderón y Patricia Sánchez‑Holgado; además contará con la colaboración de otros investigadores de las universidades de Granada y Málaga.

Según fuentes de la Usal, el estudio va a estar centrado en “comprender cómo la ciudadanía andaluza interpreta y se prepara ante los cambios que la inteligencia artificial está generando en el empleo, un fenómeno que plantea oportunidades de innovación, pero también riesgos de desigualdad y exclusión digital”.

De manera, que con el análisis se entenderá si la población en Andalucía es más vulnerable en el ámbito de transición digital con respecto a otros territorios de España, también permitirá aportar claves sobre el posicionamiento del país. Ya, los datos iniciales han permitido observar que en Andalucía "hay mucha preocupación", lo mismo que en el resto de España, que "se sitúa en una posición de alerta intermedia respecto a lo que supondrá la incorporación de la IA al mercado de trabajo”.

Respecto al impacto de la inteligencia artifical, Arcila declara que está generando “un debate social marcado por una tensión entre optimismo tecnológico y temor al desempleo” y que “será clave para diseñar políticas que garanticen una transición digital inclusiva y socialmente justa”.